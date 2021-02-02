Настало время лидеров-интровертов. Только они способны сегодня поддержать дух команды

У людей нет моральных сил на рабочие задачи. Постоянный страх за близких, дети на дистанционном обучении и проблемы в экономике наложили огромный отпечаток на боевой дух очень многих. Что делать?

В условиях удаленной работы руководителям сложнее сохранять уровень вовлеченности сотрудников. Люди сильно переживают из-за происходящего вокруг, в итоге о сфокусированной работе и речи не идет.

«Сейчас мы переживаем кризис принадлежности, — говорит Эдвард Салливан, генеральный директор коучинговой фирмы Velocity Group. — Люди остаются дома и занимаются проблемами, связанными с пандемией, такими как здоровье своих близких, обучение и воспитание детей, так что они теряют связи с коллегами. Перед лидерами стоит задача поддерживать чувство единства».

Fast Company пишет, что в начале пандемии некоторые пытались решить эту проблему с помощью «счастливых часов» и игр в Zoom, но решения не эффективность этого оказалась не такой явной. «Часто бывало, что 40 человек просто смотрели друг на друга с экранов, и это было неловко, — говорит Салливан. — Лучше, когда сотрудники собираются небольшими группами, а лидеры активно выходят на связь с подчиненными один на один».

Салливан говорит, что такие небольшие группы позволяют лидерам-интровертам проявить сильные стороны.

Для лидеров-интровертов более естественно и комфортно общение в небольших группах, — говорит он. — Обычно они более успешны в общении один на один. Поскольку сейчас больших групп нет, то это время просто создано для лидера-интроверта.

Лидеры-интроверты чаще слушают, прежде чем сказать, и проявляют глубокий и вдумчивый интерес. Они также пишут основательные инструкции и советы и всегда готовы пообщаться с сотрудником, у которого есть проблемы. В текущей обстановке, возможно, именно лидеры-интроверты чаще совершают правильные шаги. Но любой руководитель может научиться использовать это время в своих интересах.

Во время пандемии мы узнали, насколько в работе важны социальные связи, — говорит Салливан. — Раньше мы проводили от 8 до 12 часов в день в среде, которая внезапно исчезла. И сейчас обязанность лидеров — целенаправленно создавать моменты для общения.

Например, не нужно отказываться от общих совещаний. Салливан рекомендует разбить сотрудников на группы по двое или трое и подтолкнуть их к разговору, например, попросить поделиться тем, что коллеги могут не знать о них.Также обратите внимание на предпочтения вашей команды, особенно когда — или если — придет пора возвращаться в офис.

По словам Салливана, сегодняшняя ситуация приглашает лидеров-экстравертов освоить новые навыки, такие как умение слушать, ранимость и общение. Если руководители не найдут новых способов наладить общение, возникает риск того, что сотрудники просто выпадут из процесса и их производительность резко упадет.

«Никто не может проследить за тем, что делают остальные, — говорит он. — Сейчас нам нужно доверять друг другу как никогда. Если среди ваших сотрудников много тех, кто чувствует себя не в своей тарелке, вы сможете понять это только по более низкой продуктивности, которая в конечном итоге приведет к ухудшению результатов бизнеса. Так рисковать не следует».

Читайте также: У половины работников в России упала мотивация. Каждый третий хочет обратно в офис