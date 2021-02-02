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У половины работников в России упала мотивация. Каждый третий хочет обратно в офис

У половины работников в России упала мотивация. Каждый третий хочет обратно в офис
Автор фото: Mudassar Iqbal . Иллюстрация: Pixabay.com

«Отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников компаний оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их трудовую мотивацию и работоспособность».

#УДАЛЕНКА#НОВОСТИ

Пандемия, коронакризис и вынужденная удаленная работа привели к падению мотивации 49,4% работников в России, пишет РБК со ссылкой на опрос компании «Мегаплан». 30% посчитали, что прошлогодние события никак не сказались на их трудоспособности и мотивации, 22% сказали, что для них это был стимул работать усерднее. 

Удаленная работа в целом не сказалась на работоспособности, считают 49,2% респондентов. Но 15,6% опрошенных признали, что она привела к сильному падению эффективности, а 35,3% — что к незначительному. Кроме того, 34,4% заявили о нервных срывах из-за работы, тогда как 52,1% респондентов заявили, что таких ситуаций с ними никогда не было, а еще 13,6% не стали отвечать на вопрос. Объем работы на удаленке увеличился у 24,7% респондентов, еще у 32,1% — незначительно, у 43,2% он остался таким же, как в офисе. 

Отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников компаний оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их трудовую мотивацию и работоспособность. Если в компании нет CRM-системы или таск-менеджера, у сотрудников постепенно исчезает ощущение ответственности за выполняемую работу. Это на многих влияет отрицательно: они начинают больше стрессовать при появлении новых задач и спустя рукава относиться к дедлайнам и своим обязанностям, — говорит гендиректор «Мегаплана» Сергей Козлов.

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При этом большинство сотрудников не стремятся вернуться в офис после удаленной работы. 52% участников опроса Superjob заявили, что хотели бы продолжать работать из дома и после того, как указ мэра Москвы Сергея Собянина об обязательном переводе 30% работников на хоум-офис перестал действовать. Ходить на работу в офис хотели бы 30% опрошенных.

Остаться на удаленке больше хотят женщины: среди них такое мнение выразили 56% опрошенных, а среди мужчин — 47%. Готовы ходить на работу 30% и 31% соответственно.

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Автор: Андрей Пермяков
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