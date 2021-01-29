В Екатеринбурге придумали способ бороться со снежными завалами на дорогах

В Екатеринбурге вновь вспомнили про проект стационарного снегоплавильного пункта, который позволил бы не свозить снег с дорог на полигоны. Но реализация забуксовала из-за другой проблемы — грязи.

Идею утилизации снега с помощью специальных установок, действующих на базе крупных канализационных коллекторов, мэрия Екатеринбурга озвучивала еще в 2011 г. Такая практика, когда снег с дорог не свозится на полигоны, а топится и сливается в канализацию, применялась в Уфе, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве.

Снегоплавильный пункт занимает небольшую площадку, рассчитанную на одновременный прием 2-3 вывозящих снег машин. Стандартный самосвал с вместимостью кузова 10 тонн отправляет его содержимое в недра снегоплавильной установки в среднем за 3 минуты, говорили в мэрии. Сообщалось, что снегоплавильный пункт заработает в городе в 2012 г. в Орджоникидзевском или Кировском районе. Выбор канализационного коллектора для размещения установки по утилизации снега поручено было сделать МУП «Водоканал».

Недавно этот проект решили реанимировать. По сведениям ЕАН, был подготовлен соответствующий проект, конкурс объявлял МУП «Водоканал». Стационарный снегоплавильный пункт должен был располагаться на Луганской, 35. Договор был заключен с компанией «Экохим-проект», которая согласилась выполнить работы за 6,98 млн руб.

Как рассказала журналистам гендиректор компании Ирина Матюшина, в Екатеринбурге планировалось создать снегоплавильный пункт, аналогичный тем, которые работают в Санкт-Петербурге. Пункт должен был располагаться рядом с канализационно-насосной станцией, откуда стоки направляются для очистки на Южную аэрационную станцию. Средняя температура стоков составляет +16, +17 градусов. Снег смешивается с ними и тает.

Проект одобрил комитет по транспорту — для реализации необходим дополнительный съезд для грузовиков со снегом на развязке на пересечении Кольцовского тракта и Объездной. На реализацию проекта отводилос полтора-два года, но «Водоканал» не смог решить вопрос с оформлением земельного участка.

В пресс-службе «Водоканала» сообщили, проект был передан в районную администрацию, чтобы решение принимали чиновники, которые бы и проработали земельный вопрос.

﻿﻿Снегоплавильные пункты — это большая нагрузка на очистные и необходимость решать вопрос с вывозом опасного отхода. У нас условия в зимний период существенно отличаются от условий в Санкт-Петербурге, у нас не просто снег, а снежная масса с огромным количеством реагентов, мусора, сложных химических соединений, остаточных продуктов нефтехимии, — сообщили в пресс-службе МУПа.

Напомним, в Екатеринбурга тема уборки улиц от снега и грязи зачастую становится причиной отставки чиновников. В прошлом году плохая уборка улиц привела к отставке главы Октябрьского района Екатеринбурга Романа Рудометова. Кроме того, в Орджоникидзевском районе были уволены все руководители ДЭУ. В 2021 г. с этой же причиной связывают отставку главы Железнодорожного района Екатеринбурга Андрея Курочкина.