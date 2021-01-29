Вышли из тени. В Свердловской области рекордно выросло число самозанятых

В регионе в 2020 г. более 47 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых и вывели область на пятое место в стране по этому показателю. Легализации поспособствовала пандемия.

Самозанятые Свердловской области пополнили бюджет в 2020 г. на 86 млн руб. (52 млн рублей из них пошли в бюджет региона, остальные средства в бюджеты регионов, которые самозанятые указали в качестве места осуществления деятельности). Всего в прошлом году в этом статусе зарегистрировались свыше 47 тыс. жителей, таким образом Свердловская область по этому показателю вышла на пятое место в России.

Как рассказал заместитель министра инвестиций и развития региона Евгений Копелян, целевой показатель по числу самозанятых (установлен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») в регионе перевыполнен больше, чем на 30%.

Интерес к налоговому режиму, который начал действовать в Свердловской области с 1 января 2020 г., власти связывают с мерами господдержки: единовременными безвозмездными выплатами и федеральными налоговыми бонусами, которые позволили списать часть отчислений самозанятых.

По словам начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Свердловской области Юлии Смирнягиной, среди тех самозанятых, кто указал вид деятельности, больше всего заняты перевозками.

На первом месте грузовые и пассажирские перевозки — около 7,7%, деятельность по доставке — 2,7%, информационные услуги, маркетинг, реклама — 2,5%, ремонт и строительств — 2%, деятельность по сдаче в аренду квартир — 1,8%, торговля самостоятельно произведенным товаром — 1,7%, обучение и репетиторство — 1,6%. Более 80% чеков выписаны в адрес физлиц, — пояснила Юлия Смирнягина.

Она добавила, что с начала 2021 г. число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось до 50,8 тыс. человек. По данным ФНС, около 41% зарегистрированных самозанятых — вышедшие из тени предприниматели.

Напомним, налог для самозанятых в качестве эксперимента ввели с января 2019 г. в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Планировалось, что эксперимент продлится до 2028 г., после этого налоговый режим распространят на остальные субъекты РФ.

Однако уже в начале октября-2019 спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что эксперимент показал себя хорошо, поэтому соответствующий налоговый режим необходимо ввести на всей территории России. Тогда стало известно, что в 2020 г. Урал примкнет к эксперименту, писал DK.RU. Ввести налог предложили сразу в нескольких регионах, входящих в УрФО: Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО, ЯНАО. Также в списке Минфина были Башкирия и Пермский край. Как прогнозирует ведомство, к 2024 г. число самозанятых в России должно вырасти до 2,4 млн человек.

По закону, самозанятыми могут стать люди, которые получают доход от своей профдеятельности в пределах 2,4 млн руб. в год и не имеют работодателя и наемных сотрудников. Ставка составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для работающих с лицами юридическими.

Во время пандемии власти приняли решение поддержать граждан, которые были оформлены как самозанятые. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выплачивал по 5-10 тыс. руб. в качестве материальной помощи самозанятым региона, лишившимся дохода из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. По данным на август 2020 г. денежные дотации получили в общей сложности 7,3 тыс. человек на общую сумму 62 млн 235 тыс. руб.