12,5 тыс. самозанятых получили выплаты из бюджета. Кто имеет право на помощь?

К настоящему моменту в работу института поддержки поступило 13,3 тысячи заявок от плательщиков налога на профессиональный доход. Произведено 12 447 выплат на общую сумму 62 млн 235 тыс. руб., сообщили DK.RU в пресс-службе СОФПП.

Право на выплаты имеют несколько категорий самозанятых. Зарегистрированные в период со 2 апреля по 1 мая получают по 5 тыс. руб. Самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учета к 1 мая, имеют право подать две заявки и совокупно получить 10 тыс. руб. На базе нашего фонда также можно получить консультацию, как стать самозанятым, какие в этом налоговом режиме особенности и преимущества, как получить поддержку тем, кому она полагается, — отметил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Напомним, чтобы подать заявление на материальную помощь, самозанятые, зарегистрированные на территории Свердловской области, должны зайти в личный кабинет на сайте фонда sofp.ru. Для подачи заявления необходимо указать ИНН и банковские реквизиты, нажать кнопку «Подать заявление», далее оно будет сформировано автоматически.

Всего, по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на выплату материальной помощи плательщикам налога на профессиональный доход выделено из регионального бюджета 141 млн 755 тыс. руб.

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