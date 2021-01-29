«Рычаг пополнения бюджета». Эксперты обсудили переход на новую систему налогообложения

«Собственники справедливо задают вопрос: почему мы должны платить налоги на стоимость, которая не является адекватной?». В Екатеринбурге обсудили налоговые новшества рынка недвижимости.

Дискуссия, посвященная законодательству в части налогообложения объектов недвижимости, прошла в Институте дополнительного образования Уральского государственного экономического университета. Речь преимущественно шла о кадастровой стоимости, исходя из которой будет исчисляться налог на недвижимость. Юридические лица, владеющие землей, уже в 2021 г. должны будут внести авансовые платежи из расчета новой стоимости. А собственники домов и земельных участков получат уведомления о размере актуального налога в 2022 г., писал DK.RU.

Председатель президиума «Свердловской областной гильдии адвокатов» Андрей Каюрин считает, что «государство использует повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости как рычаг пополнения бюджета». Анна Простолупова, член «Свердловской областной гильдии адвокатов», считает, что суть проблемы в том, что кадастровая стоимость объектов недвижимости «вдруг превысила их реальную рыночную стоимость».

Собственники справедливо задают вопрос: почему мы должны платить налоги на стоимость, которая не является адекватной? Конечно, необходимо приблизить кадастровую стоимость к реальной стоимости объектов. Стоит отметить, что уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх сообщила, что за последнее время из 30 заявок на оспаривание кадастровой стоимости 27 были рассмотрены в пользу налогоплательщика, — отметила адвокат.

Управляющий директор «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов полагает, что в части динамики кадастровой стоимости недвижимости бизнес и власть будут искать баланс.

Кадастровая стоимость стимулирует собственника эффективно использовать свой объект, осваивать его, не держать просто так, а создавать новые бизнесы. Если вы владеете земельными участками и не используете их, государство будет стимулировать вас либо продавать собственность, избавляться от нее, чтобы не платить такой высокий налог, либо использовать ее. Понятно, что жилая недвижимость востребована во все времена. Но экономические кризисы сильно влияют на сегмент бизнес-недвижимости, ситуация здесь гораздо сложнее. В связи с тем, что многие собственники будут выставлять на продажу бизнес-недвижимость, может возникнуть переизбыток предложения. Офисный рынок сейчас на порядок сложнее, чем, например, в 2015 г., — сказал Евгений Шилов.

Павел Коробов, член «Свердловской областной гильдии адвокатов», напомнил, что каждый собственник, заинтересованный в снижении кадастровой стоимости, имеет право обратиться с заявлением в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Пересмотр кадастровой стоимости ведется в досудебном и судебном порядке. Для обращения заявитель должен подготовить пакет документов, в том числе и отчет профессионального оценщика. Это очень важный этап, 90% отказов в рассмотрении происходит из-за некачественной оценки и нарушения порядка подачи документов, — отметил Павел Коробов.

Начальник юридического отдела ООО «Юридическая служба недвижимости» Татьяна Баранова добавила, что с 2021 г. введен ряд поправок в законодательные акты, которые могут позитивно сказаться на практике сделок с недвижимостью. В частности, речь идет о возможность заключения сделок дистанционно через нотариуса.

Также были внесены изменения в законодательство по вопросам приватизации, которые позволяют обязать собственника продать свою долю недвижимости в случае, если будет доказано, что данная собственность не используется. Много дискуссий ведется о возможности повышения налогов на роскошное жилье, но критерии роскошного жилья еще не определены и не закреплены законодательно. Этот вопрос еще только предстоит решить, — считает Татьяна Баранова.

Напомним, в 2019 г. областной Центр государственной кадастровой оценки завершил оценку кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства и иных видов объектов недвижимости. Ее результаты были утверждены приказом МУГИСО.

Как рассказывал DK.RU, в 2019 г. также прошла переоценка коммерческих помещений в Екатеринбурге, в результате по документам стоимость некоторых объектов выросла в десятки раз и превысила рыночную стоимость. Предприниматели обращались в суды и пробовали переоценить недвижимость. Кому-то удалось добиться снижения кадастровой стоимости объектов, и, как следствие, снизить налоговую нагрузку. Однако многие предприниматели не смогли оспорить рассчитанную стоимость объектов.

Совладелец бизнес-центров «Антей» и «Высоцкий» Андрей Гавриловский рассказывал, что после переоценки 2019 г. по бумагам стоимость коммерческих площадей в его БЦ взлетела в несколько раз, но эта цифра не имеет ничего общего с реальной рыночной ценой.