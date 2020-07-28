«Еще можно внести исправления»: МУГИСО ждет от бизнесменов замечаний по кадастровой оценке

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области совместно с региональным ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» подвели итоги массовой оценки земельных участков. Всего специалисты ведомств осмотрели и оценили 1333 тыс. участков.

Данные предварительной оценки можно посмотреть на сайтах Управления Росреестра по Свердловской области и Центра государственной кадастровой оценки.

Каждый может ознакомиться со стоимостью принадлежащего ему земельного участка. До 5 августа 2020 г., в случае, если правообладатель земельного участка не согласен с предварительной кадастровой стоимостью, ГБУ «Центр государственной кадастровой оценке» принимает замечания по произведённой оценке, — пояснила первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева на онлайн-конференции, посвященной итогам оценочной кампании.

Возможность внести изменения рассмотривает либо комиссия при Мингосимуществе СО, либо суд. В случае их принятия стоимость имущества может быть скорректирована.

Кадастровая стоимость — база, от которой высчитываются последующие платежи, включая земельный налог и плату за аренду государственной или муниципальной земли. Поэтому так важно внести в Росреестр правильную кадастровую оценку: от этого зависит, какие деньги будет платить в бюджеты предприниматели, — подчеркивает вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Марина Вшивцева.

Специалисты ГБУ отметили, что в целом кадастровая стоимость земель по области снизилась. Особенно сильное снижение зафиксировали по сегменту «производственная деятельность» — до 80%. При оценке в первую очередь учитывалось разрешенное назначение земель.

Если, например, за участком закреплена категория «земли сельхозназначения», но используется он под производство, участок относится в производственный сегмент, исходя из этого и производится его оценка, — прокомментировала заместитель директора — главный технолог ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Свердловской области» Елена Топал.

Таким образом стоимость многофункциональных участков может оказаться завышенной: оценка давалась с учетом максимально эффективного использования земли. Если фактическое использование не совпадает с назначением, необходимо представить в ГБУ документы, чтобы внести корректировки.

На текущий момент в ведомство поступило 163 замечания. По каждому проводится проверка, раз в пять дней на сайте ГБУ вывешивается обновленная информация.

Окончательное утверждение стоимости участков должны провести в конце сентября-начале октября этого года. Юридические лица, владеющие землей, уже в 2021 г. должны будут внести авансовые платежи из расчета новой стоимости.

Напомним, в прошлом году областной Центр государственной кадастровой оценки завершил оценку кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства и иных видов объектов недвижимости. Ее результаты в сентябре были утверждены приказом МУГИСО.

Как рассказывал DK.RU, в 2019 г. также прошла переоценка коммерческих помещений в Екатеринбурге, в результате по документам стоимость некоторых объектов выросла в десятки раз и превысила рыночную стоимость. Предприниматели обращались в суды и пробовали переоценить недвижимость. Кому-то удалось добиться снижения кадастровой стоимости объектов, и, как следствие, снизить налоговую нагрузку. Однако многие предприниматели не смогли оспорить рассчитанную стоимость объектов.

Владелец бизнес-центров «Антей» и «Высоцкий» Андрей Гавриловский рассказывал, что после переоценки 2019 г. по бумагам стоимость коммерческих площадей в его БЦ взлетела в несколько раз, но эта цифра не имеет ничего общего с реальной рыночной ценой.