Магазин H&M в Екатеринбурге будет судиться с ТРЦ «Гринвич»

ТРЦ возобновили работу в Екатеринбурге еще в августе, но не все арендаторы смогли вернуться в строй. Популярный шведский бренд из-за разногласий с ТРЦ был вынужден закрыть бутик в сентябре 2020 г.

Магазин одежды H&M намерен подать в суд на управляющую компанию ТРЦ «Гринвич», пишет ЕАН. Бутик популярного шведского бренда приостановил работу еще в сентябре 2020 г. и с тех пор не может решить вопрос с управляющими ТРЦ о возобновлении деятельности.

Причиной закрытия магазина стало отсутствие электричества на арендованных площадях, об этом сообщает пресс-служба торговой организации:

Компанией H&M подано исковое заявление в отношении управляющей компании торгового центра для защиты своих прав и интересов, — уточнили в организации.

Как следует из картотеки дел, в арбитражном суде Свердловской области зарегистрировано исковое заявление от компании «Эйч энд эм хеннес энд мауриц» в адрес «Управляющая компания ИТС-ГРУПП», юридический адрес которой совпадает с ТРЦ «Гринвич».

В торговом центре не комментируют ситуацию.

По данным 2ГИС, в Екатеринбурге продолжает работу четыре магазина шведской торговой марки: в торговых центрах «Радуга Парк», «Мега», «Глобус» и «Парк Хаус».

Напомним, работа ТРЦ Екатеринбурга была прекращена указом губернатора еще 27 марта. Ограничения на работу ТЦ власти сняли только 1 августа. При этом развлекательная часть — фудкорты и кинотеатры — открылись еще позже. Все это время арендаторы и владельцы ТРЦ договаривались о сокращении арендных платежей. Управляющий директор РСТЦ (Российского совета торговых центров) Олег Войцеховский рассказывал, что средний размер прямых убытков одного крупного ТРЦ Екатеринбурга за время вынужденного простоя с марта по начало августа составляет 200-250 млн руб., сообщал DK.RU.