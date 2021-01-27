За год госдолг Свердловской области вырос почти на 40 млрд руб. Это очень плохо?

Несмотря на то, что Свердловская область рекордными темпами наращивает госдолг, экономисты говорят, что переживать не о чем. Регион богат компаниями с высоким налоговым потенциалом.

Объем государственного долга Свердловской области на 1 января 2021 г. составил почти 114 млрд руб., пишет ЕАН. Это на 15 млрд больше, чем показатели последних месяцев, и почти на 40 млрд больше, чем в начале 2020 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что, согласно прогнозу Минфина, на конец 2021 г. задолженность вырастет до 161,4 млрд руб., а к 2026 г. — до рекордных 216 млрд руб.

Правительство Свердловской области регулярно критикуют за наращивание госдолга региона, однако экономисты говорят, что угрозы для экономики некатастрофичны.

Декан факультета экономики и менеджмента Уральского института управления – филиала РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления, доцент Елена Качанова полагает, что растущий госдолг никак не скажется на жизни свердловчан:

В Свердловской области развитая промышленная база, специализирующаяся на черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, тяжелом машиностроении, с высоким налоговым и экспортно-ориентированным потенциалом. Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов областного бюджета запланирована в объеме — 83,1%, тогда как доля безвозмездных поступлений — 16.9% (в 2020 г. 88,4 и 11,6 % соответственно). Все это позволяет надеяться, что наш регион более «мягко» перенесет проблемы роста дефицита бюджета, а значит, оценки финансирования важнейших сфер государственных услуг.

Ранее доктор экономических наук, профессор, директор института финансов и права УрГЭУ-СИНХ Максим Марамыгин рассказывал DK.RU, что наращивание госдолга — это способ заложить основы для более комфортной жизни в ближайшие годы:

Вопрос с долгом Свердловской области хоть и неприятный, но не является катастрофически тяжелым. Сформированный долг вполне реалистичен и для обслуживания, и для погашения. Надо отметить, что все социальные расходы 2021 г. (а это 200 млрд. руб.) полностью покрыты собственными доходами, поступающими в бюджет Свердловской области. Поэтому ни бюджетный дефицит, ни долговые обязательства не повлияют на уровень финансирования социальных обязательств перед жителями региона.

Ранее DK.RU рассказывал, что Свердловская область испытывает сложности с пополнением бюджета из-за пандемии коронавируса. Председатель областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина говорила, что по итогам 2020 г. бюджет Свердловской области недосчитается 65-70 млрд руб. Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области уточняло, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса.