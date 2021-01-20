«Это нормально». Свердловская область планирует рекордно нарастить госдолг

Через пять лет госдолг региона увеличится в два раза. Уже к концу 2021 г. долг составит 161 млрд руб., при этом погашать займы правительству не из чего. Экономисты говорят, что беспокоиться не о чем.

Бюджетный прогноз Свердловской области до 2030 г. предполагает наращивание госдолга региона вплоть до 2026. Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

По данным федерального Минфина, на 1 декабря 2020 г. госдолг Свердловской области составлял 97,2 млрд руб. Согласно прогнозу, на конец 2021 г. задолженность вырастет до 161,4 млрд руб., а к 2026 г. — до 216 млрд руб. При этом в 2030 г. регион планирует резко сократить дефицит бюджета до 141 млрд руб. и избавиться от него.

Эксперты не видят ничего страшного в более чем двукратном увеличении госдолга региона в ближайшие годы. Доктор экономических наук, профессор, директор института финансов и права УрГЭУ-СИНХ Максим Марамыгин рассказал DK.RU, что наращивание госдолга — это способ заложить основы для более комфортной жизни в ближайшие годы:

Вопрос с долгом Свердловской области хоть и неприятный, но не является катастрофически тяжелым. Сформированный долг вполне реалистичен и для обслуживания, и для погашения. Надо отметить, что все социальные расходы 2021 г. (а это 200 млрд. руб.) полностью покрыты собственными доходами, поступающими в бюджет Свердловской области. Поэтому ни бюджетный дефицит, ни долговые обязательства не повлияют на уровень финансирования социальных обязательств перед жителями региона. Начало 2021 г. показывает, что выправления ситуации с доходами бюджета стоит ждать не ранее III квартала 2021 г., поэтому заимствования помогут без затруднений поддержать развитие нашей области.

Одной из причин для серьезного наращивания госдолга в ближайшие годы станут затраты на проведение Универсиады. Только из-за этого международного спортивного мероприятия госдолг Свердловской области вырастет на 64 млрд руб.:

Часть расходов, которые пока что несет Свердловская область по подготовке к Универсиаде 2023 г., с 2022 г. будет погашаться в том числе за счет средств Федерального бюджета и может быть направлена на погашение сформированного в 2020 и 2021 гг. долга, — объяснил эксперт.

Доктор экономических наук Наталья Истомина добавила, что наращивание госдолга региона укладывается в общую картину. Из-за пандемии коронавируса, которая серьезно сократила налоговые поступления в бюджеты, почти все регионы страны вынуждены прибегать к этой мере:

Перспективной задачей управления финансами нашей области, безусловно, будет являться снижение величины бюджетного дефицита и государственного долга, но в настоящее время на первом месте стоят задачи поддержки населения и экономики региона, преодоление последствий пандемии новой короновирусной инфекции. В этих условиях рост государственного долга следует рассматривать как средство решения данных задач, — считает доктор экономических наук Наталья Истомина.

Ранее DK.RU рассказывал, что Свердловская область испытывает сложности с пополнением бюджета из-за пандемии коронавируса. Председатель областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина ранее рассказывала, что по итогам 2020 г. бюджет Свердловской области недосчитается 65-70 млрд руб. Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области уточняло, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса.

Ранее регионовед, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич рассказывала, что бюджеты регионов в 2021 г. будут испытывать серьезные трудности, по итогам года дыра в бюджетах субъектов федерации может составить 1,3 трлн руб.