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С бизнеса начали требовать возврата льготных кредитов

С бизнеса начали требовать возврата льготных кредитов
Иллюстрация: 1723.ru

Владелец кафе «Подсолнухи» Андрей Семенов получил от Сбербанка требование о возврате кредита, который предприниматель брал в качестве «пандемийной» господдержки. Условия договора бизнесмен соблюдал.

#ГОСПОДДЕРЖКА#НОВОСТИ

Как рассказал в своем аккаунте на Facebook Андрей Семенов, в постановлении, которое регламентирует предоставление льготных кредитов государства, появились поправки. В результате бизнес оказался под угрозой.

Мой бизнес только что уничтожило государство. Мне дали льготный кредит. Условием было — сохранить 80% численности по состоянию на 1 июня. Так было написано в постановлении правительства РФ. Так написано в договоре со Сбербанком. Я сохранил 100% и собирался наращивать. Но 3 декабря они решили, что сохранять надо было по состоянию на май, — написал предприниматель.

По словам Семенова, Сбербанк направил требование о возврате кредита:

Они хотят миллион обратно равными долями за три месяца, начиная с 27 декабря. Для меня это смерть. Судиться у меня нет ни сил, ни денег, ни времени, ни нервов. Я все вложил в открытие кафе. Плюс мы завалены заказами перед НГ, буквально спать некогда.

После того как в соцсети появился пост, в Сбербанке пообещали разобраться в ситуации.

Напомним, льготные кредиты для бизнеса, пострадавшего от пандемии, в середине апреля предложил ввести президент Владимир Путин. Как писал DK.RU, мера направлена на то, чтобы сохранить численность работающих в нынешних условиях. Те, кто взял эти деньги, до декабря могли не платить ни тело кредита, ни проценты. В декабре банк проводит мониторинг бизнеса, и, если численность работников соответствует той, что была на 1 июня 2020 г., предприятие и дальше ничего не платит, ждет окончательного мониторинга в марте 2021-го. Если и к тому времени число работников останется прежним, то и проценты, и тело кредита гасит государство. Если численность уменьшилась, бизнесмен обязан вернуть полную стоимость кредита с процентами в три платежа.

Автор: Инна Вейн
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