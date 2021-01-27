Вексельберг попросил правительство сделать Кольцово крупным авиахабом. Что ответят власти?

О планах создать в Кольцово авиахаб говорили неоднократно, однако дальше слов дело не заходило, поскольку для реализации проекта требуется поддержка властей. В ход пошла тяжелая артиллерия.

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге может превратиться в один из крупнейших российских международных авиахабов за счет сотрудничества авиакомпаний Red Wings и «Уральские авиалинии», пишут «Известия».

Речь идет о возможности для авиакомпаний совместно использовать субсидируемые рейсы с применением код-шеринговых соглашений. Такой вариант предполагает, что каждый из перевозчиков продает билеты на рейс, который в итоге выполняет один из них.

Участники рынка уверены, что именно совместная эксплуатация рейсов придаст импульс развитию региональных аэропортов и увеличит их трансферный пассажиропоток.

Инициатором обращения к правительству стал холдинг «Аэропорты регионов», а также главы российских авиакомпаний S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero. Они направили к руководителю Росавиации Александру Нерадько письмо с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов.

Холдинг «Аэропорты регионов», входящий в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, управляет аэропортами в Екатеринбурге, Ростове, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, на Камчатке и в Новом Уренгое. При этом сделать международным авиахабом планируется именно Кольцово, поскольку ранее уже предпринимались попытки реализовать этот проект.

Как сообщал DK.RU, перевозчик Red Wings в октябре 2020 г. заявил о планах по созданию хаба в Кольцово. Генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарев рассказывал, что решение продиктовано удобным расположением Екатеринбурга.

Планировалось, что в 2021 г. Red Wings увеличит количество направлений вылета из столицы Урала до 25. Для этого перевозчик хотел использовать самолеты SSJ100.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, для компании которого Кольцово является домашним аэропортом, тогда скептически отнесся к идее Red Wings. По его словам, чтобы задумка перевозчика имела хоть какой-то экономический эффект, на рейсах нужно использовать самолеты вместимостью максимум 50 пассажиров, тогда как Superjet рассчитаны на 100 пассажиров, рассказывал DK.RU.

Источники издания утверждают, что в Кольцово также разочаровались в способности Red Wings самостоятельно построить хабовую модель в Екатеринбурге, поэтому решили объединить усилия бизнеса и обратиться за помощью к правительству. Вероятно, при объединении усилий двух авиакомпаний заполнять рейсы будет проще.

Собеседники «Известий» утверждают, что инициатива с большой вероятностью будет поддержана.

Добавим, что ранее Владимир Путин поручил к 2024 г. довести долю перевозок в обход Москвы до 50%, для этого он рекомендовал развивать региональные аэропорты.