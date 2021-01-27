Зима еще напомнит о себе. Как не сойти с ума и не потерять здоровье до прихода тепла

После новогодних праздников многие начинают готовиться к весне, но реальность такова, что еще минимум два месяца нам предстоит терпеть темноту и холод. Как поддержать организм в эти серые дни?

Новогодние каникулы забыты, а до конца зимы еще минимум месяц,а во многих регионах страны — даже два. Световой день по-прежнему короткий, морозы обещают напомнить о себе, будучи дополнены февральскими промозглыми ветрами. Как же набраться сил и дождаться весны, светлой и теплой? Reminder рассказал о том, как справляются с этой задачей жители скандинавских стран и японских островов.

Почему зимой такая тоска?

Вероятно, на нас влияет недостаток солнечного света. Когда он попадает на участки сетчатки глаза, организм начинает вырабатывать серотонин, отвечающий за дневную активность и хорошее настроение. Зимой этот процесс идет с перебоями, зато мелатонин — гормон сна и восстановления — вырабатывается в избытке. Из-за этого циркадные ритмы нарушаются, даже здоровые и веселые люди начинают грустить, чувствуют постоянную усталость и апатию. Порой такой дисбаланс может даже приводить к сезонному аффективному расстройству — одному из видов депрессии.

Как спасаться?

Устройте охоту на свет. Купите лампу в 10 000 люкс для светотерапии. Этот метод рекомендует для лечения сезонных расстройств их первооткрыватель, Норман Розенталь. Около такой лампы нужно проводить минимум полчаса в день, можно отрывками по 10-15 минут. При этом первый «сеанс» важно провести как можно раньше, чтобы организм получил утреннюю дозу серотонина.

Выходите на улицу, даже если холодно. У норвежцев есть понятие friluftsliv («фрилуфтслив») — это образ жизни, предполагающий, что в любых условиях нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Начните с небольших шагов: организуйте день так, чтобы ближе к 12 дня, когда естественное освещение максимальное, вы могли выйти на улицу. Даже 15 минут на свежем воздухе в это время, особенно в солнечный день, положительно скажутся на самочувствии.

В выходные — в парк или лес. Лучше на лыжах. Исследования доказали, что прогулки на природе (особенно в окружении деревьев) могут снизить стресс, артериальное давление, уровень кортизола. Если еще и заняться спортом, повысится самооценка. Для улучшения самочувствия достаточно всего двух часов на природе в неделю.

Радуйтесь, если немного замерзли. Есть доказательства, что под влиянием низких температур организм превращает белый жир (тот, что откладывается на боках и животе) в бурый. Последний помогает организму не мерзнуть и запускает процесс активного сжигания калорий. Кроме того, повышенное количество бурого жира — это профилактика диабета и инсулинорезистентности.

Грейтесь как макаки. Многие видели в сети видео с японских островов, на котором макаки греются зимой в природных источниках. Нам стоит поступать так же. Ученые выяснили, что эти процедуры снижают уровень гормонов стресса, который повышается из-за холода. Воздействие высоких температур на тело — термотерапия — помогает бороться с депрессией. Не зря у финнов термотерапия — часть национальной культуры, сауны там устанавливают даже в квартирах.

Будьте проще. Еще у финнов есть понятие kalsarikänni («калсарикянни» дословно — «выпивать в одиночестве дома в нижнем белье»). Это вид отдыха подразумевает полную внутреннюю расслабленность, и он отлично подходит для зимы. В теории все просто: нужно делать то, что приносит радость, и не пытаться соответствовать каким-то требованиям — своим и окружающих. Например, прийти домой, снять все, что доставляет малейший дискомфорт, выбрать алкогольный напиток и растянуться перед телевизором. На практике разрешить себе получать такое почти животное удовольствие не так-то легко. Но финны уверены, что в этом заключается счастье.

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