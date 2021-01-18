Полюбите холод, но утеплите руки и шею. Как с легкостью и удовольствием пережить морозы

Еще 50 лет назад люди мерзли меньше: в домах было холоднее, не было одежды из современных тканей, но взрослые и дети проводили на свежем воздухе дни напролет. Почему же мы так плохо переносим уже -20?

Во многих регионах России установилась по-настоящему январская погода, морозная и снежная. И, конечно, люди массово начали жаловаться на «ужасный холод» и нежелание лишний раз выходить на улицу.

Но что вообще значит «холодно»? Странный вопрос — ответ еще страннее, — пишет Reminder.

Чувствовать холод и быть холодным — это не просто разные, а часто противоположные состояния. Когда нам кажется, что мы мерзнем, нашему телу на самом деле становится теплее. Это не парадокс, а принцип человеческой терморегуляции. В мороз или в жару главная задача мозга — сохранить постоянную температуру в «ядре» тела, где сосредоточены жизненно важные органы. А периферия — руки, ноги и кожа — служит для него чем-то вроде интерактивного градусника, температура которого постоянно колеблется в зависимости от внешних условий. Когда кожа охлаждается хотя бы на один градус, гипоталамус приводит в действие механизм согревания. Но согревает он не кожу, а тело внутри. Кожа, наоборот, становится еще холоднее, потому что кровь от нее отливает к внутренним органам. Но почему это сопровождается таким неприятным ощущением, похожим на боль? Потому что мерзнуть — примерно то же самое, что медленно обжигаться. Холодовые рецепторы реагируют на охлаждение так же, как тепловые — на слишком горячее: болью. Только холодовых рецепторов в четыре раза больше, они расположены ближе к поверхности кожи, а значит чувствительнее.

Нижним пределом температуры комфорта, за которым пробуждаются болевые рецепторы, сейчас считается плюс 15 градусов. Но еще совсем недавно, в 1970-е годы, в типичном городском доме в Англии зимой было на три градуса холоднее. Означает ли это, что для целых поколений жизнь была сплошной холодовой болью? Совсем не обязательно, ведь в нас заложена способность адаптироваться к изменению внешних условий, включая температуру, говорит профессор физиологии Кристофер Минсон. Диапазон, в котором пробуждаются болевые рецепторы холода, на самом деле очень широк: они способны послать сигнал мозгу при температуре от нуля до целых плюс 28 градусов. То есть потенциально вы можете почувствовать равный дискомфорт от холода: и когда возьмете в руку пакет со льдом, и когда нога случайно выбьется из-под пухового одеяла. Но если учесть, что с 1970-х благодаря совершенствованию систем отопления и теплоизоляции температура в домах поднималась примерно на 1 градус в десять лет, зона комфорта у нас сдвинулась в сторону тропиков. Поэтому наши болевые рецепторы вполне могли стать чувствительнее к холоду.

Участникам одного из экспериментов хватило двух недель, чтобы перестать мерзнуть без одежды при температуре плюс 10 градусов. В другом исследовании испытуемые всего за 20 дней привыкли к 14-градусной ванне до такой степени, что у них снизились в крови маркеры холодового стресса. При этом сам механизм терморегуляции работал как положено: периферические сосуды сжимались, кровь отливала, кожа покрывалась мурашками, дрожь заставляла мышцы вырабатывать больше тепла. Не было только неприятных ощущений.

Как именно происходит адаптация к холоду, пока точно неизвестно. Возможно, холодовые рецепторы в коже начинают реагировать медленнее, и поэтому человек не испытывает шока от температурного контраста. А может, мозг просто становится менее восприимчивым к их сигналам. Важно другое: увеличить толерантность к холоду можно без особых усилий. Для этого не нужно расхаживать с голыми ногами по снегу, носить футболку в 40-градусный мороз или нырять в крещенскую прорубь. Достаточно просто не выкручивать на максимум термостат, периодически мыть руки и лицо холодной водой, иногда ходить по дому босиком, оставаться в комнате во время проветривания, не натягивать свитер при первых признаках легкого озноба. Самый эффективный способ — регулярно принимать прохладный душ.

Если там, где вы живете, полгода холодно, остается одно из двух: либо страдать, либо полюбить холод всем телом и душой.

С этим прекрасно справляются жители Норвегии, где есть не только ледяные отели, открытые зимние кафе и джакузи, но и зимние детские сады без крыши и стен, где в обычных колясках на морозе до минус 15-ти мирно посапывают розовые младенцы, запорошенные искрящимся снегом. А чего стоит скандинавский зимний пикник, который проходит в такой расслабленной атмосфере, будто вокруг не лед и сугробы, а виноградники и кипарисы: с теплыми подушками, раскладными креслами, сливочным супом и горячими напитками. Идею таких морозных пикников уже переняли на Аляске и в Сиэтле.

Чтобы меньше мерзнуть

Защитите три критические зоны — шею, руки и ноги. Температура конечностей на морозе может снижаться до 28 градусов, в этом случае мозг получает сигнал переохлаждения, даже если остальным частям тела тепло. А шея вообще служит для мозга градусником — он определяет степень охлаждения по температуре крови в ее сосудах.

Снимайте верхнюю одежду в помещении: мозг сильнее реагирует на резкие перепады температуры. Если вы нагреете кожу под одеждой в транспорте или магазине, а потом выйдете на мороз, вам станет гораздо холоднее.

Наденьте термобелье, отводящее влагу: парадокс в том, что на морозе организму часто приходится защищаться не от холода, а от перегрева, выделяя пот. Под плотной одеждой влага испаряется плохо, а ее теплопроводность в 25 раз выше, чем у воздуха, поэтому кожа из-за пота может слишком сильно охладиться.

Не прочищайте заложенный нос: слизь выделяется для того, чтобы согреть его, предотвратив поступление холодного воздуха в ноздри — это естественный механизм защиты.

Согрейте руки, чтобы обмануть мозг: температурное ощущение формируется благодаря потоку информации от терморецепторов по всему телу, причем один сильный тепловой сигнал может мгновенно сместить баланс в сторону комфорта. Для этого достаточно согреть руки электрической мини-грелкой, кружкой с горячим напитком или просто дыханием.

Задержите дыхание: от холода мы дышим слишком часто, а для мозга это сигнал стресса.