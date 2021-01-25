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Боится умных сотрудников и не выходит из кабинета. 8 признаков токсичного руководителя

Боится умных сотрудников и не выходит из кабинета. 8 признаков токсичного руководителя
Иллюстрация: pixabay.com

А вы точно не горе-босс, который тянет всю компанию на дно? Узнать начальника, который только вредит, не так просто. Он может быть умен, спокоен и сосредоточен. На что смотреть в первую очередь.

#ЛАЙФХАКИ

Исследовательская команда Google People Innovation Lab провела масштабнейшее исследование поведения руководителей, которое когда-либо проводилось в крупных корпорациях. Эксперты опросили сотрудников и оценили конкретные результаты работы менеджеров и другие данные. В итоге были выявлены восемь качеств, характеризующих токсичного руководителя, пишет Inc.com.

Исследование проводилось в течение года, оно основано на опросе сотрудников, анализе различных успехов руководителей, в том числе получение ими определенных профессиональных наград, а также на других данных. Собранные данные помогли аналитикам оценить различия между менеджерами, которые по совокупности факторов получили самый высокий и самый низкий рейтинг. Так были выявлены восемь характеристик, которые отличают успешных руководителей, и восемь качеств, которые характеризуют токсичных управленцев. Вот они:

1. Чувствуют разочарование, когда приходится обучать сотрудника новым навыкам

Топ-менеджеры высоко ценятся своими сотрудниками в том числе за навыки наставничества.

2. Чувствуют, что должны перепроверять работу каждого сотрудника

Такая форма микроменеджмента признавалась сотрудниками одной из самых токсичных.

3. Ничего не хотят знать о своих сотрудниках, кроме того, правильно ли они выполняют свою работу

Эмоциональный интеллект считается одним из главных факторов успеха менеджера. Чтобы завоевать доверие сотрудников и их уважение, необходимо проявлять заботу.

4. Постоянно чувствуют, что не справляются, и разрываются на несколько направлений

Неконтролируемое поведение и неспособность справляться с работой ― признак того, что человек не может разобраться в себе.

5. Лучше проведут время в собственном офисе, чем будут общаться с командой

Антисоциальное поведение ― признак проблем с общением.

6. Считают, что карьерный рост сотрудников ― их личное дело, а не забота руководителя

Хороший руководитель инвестирует в успех сотрудников.

7. Не могут планировать рост отдела, так как считают, что поставленных целей невозможно достичь с текущей командой

У хороших менеджеров всегда есть четко сформулированный план и видение дальнейшего роста, которое они могут донести до команды и мотивировать сотрудников на достижение результата.

8. Ненавидят, когда у сотрудников есть навыки, которых нет у них

Хорошие менеджеры знают свои сильные стороны и не чувствуют угрозы со стороны участников своей команды.

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Автор: Александра Клименко
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