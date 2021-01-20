«Отрицание провала — это провал». Как токсичный позитив изолирует нас от самих себя

«От нас нередко требуют заглушить часть широкого спектра эмоций, которые мы можем испытывать в сложной ситуации. Но мы имеем право и на злость, и на тоску. Иначе — серьезные болезни».

Вы когда-нибудь скрывали свои негативные эмоции, пытаясь поддерживать образ счастливого человека? Но позитивность может быть токсичной, пишет ВВС.

«Все ценное в жизни достигается через преодоление сопутствующего негативного опыта, — говорит американский писатель и консультант по личному развитию Марк Мэнсон. — Любая попытка избежать негатива, подавить или заглушить, приводит к обратной реакции. Избегание страдания — форма страдания. Отрицание провала — это провал».

Токсичная позитивность требует от вас именно этого: притворяться оптимистом и заглушать негативные эмоции. И неважно, что это ложь.

Психолог Антонио Роделлар, специалист по тревожным расстройствам и клиническому гипнозу, говорит, что негативный эмоции (психолог предпочитает называть их «нерегулируемыми») нужно признавать.

Нельзя игнорировать то, что как людям нам присущ весь спектр этих эмоций, которые полезны и дают нам информацию о том, что происходит вокруг и в нашем организме. Игнорировать их нельзя, — поясняет Роделлар.

Британская терапевт, психолог и писательница Салли Бейкер согласна:

«Проблема токсичного позитива в том, что он требует от нас заглушить часть широкого спектра эмоций, которые мы можем испытывать в сложной ситуации. Когда вы оказываетесь в трудной ситуации, подавление всех «негативных» чувств, которые появляются, вас просто вымотает. И, что еще хуже, у вас не получится выработать к ним устойчивость. Это изолирует нас от самих себя, от наших истинных эмоций».

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Как же отличить токсичную позитивность от позитивного мышления?

В 1990-х годах психолог Мартин Селигман, занимавший тогда пост президента Американской психологической ассоциации, заявил на конференции, что психология должна сделать новый шаг в изучении с научной точки зрения всего, что делает людей счастливыми. В своей знаменитой книге 1995 года «Ребенок-оптимист» он объяснил, что люди не рождаются пессимистами, а становятся ими из-за своего жизненного опыта. Он утверждает, что мы можем бороться с этим пессимизмом и преобразить наши негативные мысли в более позитивные.

То есть если человеку грустно, ему нужно сделать все, чтобы снова ощутить счастье? Нет. Это кратчайший путь в ловушку токсичной позитивности. Негативные эмоции нельзя игнорировать, необходимо признавать и принимать их. Фокус в том, чтобы умерять свой позитивизм и избегать крайностей.

Концепция позитивной психологии со временем исказилась, — говорит Роделлар. — Сосредотачиваться на положительных аспектах разных происходящих в жизни ситуаций бывает полезно, в том числе и с терапевтической точки зрения. Проблема в том, что если этим увлечься, то это может привести к снижению способности противостоять негативными ситуациями.

«Правильно примененное позитивное мышление очень полезно, но оно неизбежно формирует фрагментарное восприятие реальности и чувство беспомощности. Отрицать вредные и болезненные ситуации — все равно, что смотреть на мир одним глазом», — считает Роделлар.

Как понять, что вы в ловушке токсичной позитивности?

Вы скрываете или маскируете свои истинные чувства.

Вы пытаетесь «не зацикливаться» на проблеме, игнорируя свои эмоции.

Вы чувствуете себя виноватым за то, что чувствуете.

Вы стараетесь минимизировать негативный опыт других, говоря вещи, которые позволяют вам почувствовать себя хорошо.

Вы пытаетесь рационализировать ситуацию («могло быть и хуже») вместо того, чтобы признать свой эмоциональный опыт.

Вы стыдите или указываете пальцем на других, если они выражают разочарование или другие «отрицательные» чувства.

Вы игнорируете то, что вас беспокоит («как есть, так и есть»).

Как это на нас влияет?

«Все эмоции, которые мы подавляем, соматизируются (психологический стресс проявляется в виде физических симптомов) и проявляются через организм, часто как болезнь. Когда мы отрицаем эмоцию, она находит другой путь наружу», — говорит Роделлар.

Эксперт по психопедагогике и нейропсихологии Тереза Гутиеррес считает, что у токсичной позитивности «есть более серьезные психологические и психиатрические последствия, чем депрессия».

Мир эмоций девиртуализируется, и это может привести к тому, что человек не живет реальной жизнью — это отражается на нашем психическом здоровье. Такое количество позитива вредно для всех. Если нет разочарований и неудач, мы не научимся развиваться в нашей жизни, — говорит она.

Бейкер считает, что токсичный позитив сейчас в моде, и объясняет это распространением соцсетей, «которые заставляют нас сравнивать нашу жизнь с другими идеальными жизнями, которые мы видим в интернете». Гутиеррес считает, что в последние годы токсичная позитивность стала более распространена, особенно во время пандемии.

Психологи поясняют, что спасение не в том, чтобы отказаться от позитивного мышления, а в признании того, как мы себя чувствуем в каждый момент, даже если нам неприятно.

«Будьте более честными с собой, не бойтесь сказать, что вам грустно, что вы в депрессии, что вы беспокоитесь. Важно признавать, когда вам плохо, и понимать, что это происходит и будет происходить, — говорит Бейкер. — Просто проживайте свои эмоции и извлеките уроки из них, чтобы стать более устойчивым».

Типичные фразы, характерные для парадигмы токсичной позитивности и альтернативы им.

Токсичный позитив:

Не думай так, будь позитивнее!

Не волнуйся, будь счастлив.

Поражение — не наш вариант!

Здесь только позитив!

Могло быть и хуже!

Валидация эмоций:

Расскажи, что ты чувствуешь, я слушаю.

Я вижу, что тебе нехорошо. Как помочь?

Неудача — это часть успеха.

Я здесь, можешь на меня положиться.

Мне жаль, что ты через это проходишь.

«Это нормально думать, что стакан наполовину полон, но нужно принимать и ситуации, когда он наполовину пуст, и с этой точки брать на себя ответственность за то, как мы строим свою жизнь", - говорит Роделлар.

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