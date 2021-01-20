«Отрицание провала — это провал». Как токсичный позитив изолирует нас от самих себя
«От нас нередко требуют заглушить часть широкого спектра эмоций, которые мы можем испытывать в сложной ситуации. Но мы имеем право и на злость, и на тоску. Иначе — серьезные болезни».
Вы когда-нибудь скрывали свои негативные эмоции, пытаясь поддерживать образ счастливого человека? Но позитивность может быть токсичной, пишет ВВС.
«Все ценное в жизни достигается через преодоление сопутствующего негативного опыта, — говорит американский писатель и консультант по личному развитию Марк Мэнсон. — Любая попытка избежать негатива, подавить или заглушить, приводит к обратной реакции. Избегание страдания — форма страдания. Отрицание провала — это провал».
Токсичная позитивность требует от вас именно этого: притворяться оптимистом и заглушать негативные эмоции. И неважно, что это ложь.
Психолог Антонио Роделлар, специалист по тревожным расстройствам и клиническому гипнозу, говорит, что негативный эмоции (психолог предпочитает называть их «нерегулируемыми») нужно признавать.
Нельзя игнорировать то, что как людям нам присущ весь спектр этих эмоций, которые полезны и дают нам информацию о том, что происходит вокруг и в нашем организме. Игнорировать их нельзя, — поясняет Роделлар.
Британская терапевт, психолог и писательница Салли Бейкер согласна:
«Проблема токсичного позитива в том, что он требует от нас заглушить часть широкого спектра эмоций, которые мы можем испытывать в сложной ситуации. Когда вы оказываетесь в трудной ситуации, подавление всех «негативных» чувств, которые появляются, вас просто вымотает. И, что еще хуже, у вас не получится выработать к ним устойчивость. Это изолирует нас от самих себя, от наших истинных эмоций».
Читайте также: «Простите, для вас нет идеального варианта». Почему наши стремления — часто путь в никуда
Как же отличить токсичную позитивность от позитивного мышления?
В 1990-х годах психолог Мартин Селигман, занимавший тогда пост президента Американской психологической ассоциации, заявил на конференции, что психология должна сделать новый шаг в изучении с научной точки зрения всего, что делает людей счастливыми. В своей знаменитой книге 1995 года «Ребенок-оптимист» он объяснил, что люди не рождаются пессимистами, а становятся ими из-за своего жизненного опыта. Он утверждает, что мы можем бороться с этим пессимизмом и преобразить наши негативные мысли в более позитивные.
То есть если человеку грустно, ему нужно сделать все, чтобы снова ощутить счастье? Нет. Это кратчайший путь в ловушку токсичной позитивности. Негативные эмоции нельзя игнорировать, необходимо признавать и принимать их. Фокус в том, чтобы умерять свой позитивизм и избегать крайностей.
Концепция позитивной психологии со временем исказилась, — говорит Роделлар. — Сосредотачиваться на положительных аспектах разных происходящих в жизни ситуаций бывает полезно, в том числе и с терапевтической точки зрения. Проблема в том, что если этим увлечься, то это может привести к снижению способности противостоять негативными ситуациями.
«Правильно примененное позитивное мышление очень полезно, но оно неизбежно формирует фрагментарное восприятие реальности и чувство беспомощности. Отрицать вредные и болезненные ситуации — все равно, что смотреть на мир одним глазом», — считает Роделлар.
Как понять, что вы в ловушке токсичной позитивности?
- Вы скрываете или маскируете свои истинные чувства.
- Вы пытаетесь «не зацикливаться» на проблеме, игнорируя свои эмоции.
- Вы чувствуете себя виноватым за то, что чувствуете.
- Вы стараетесь минимизировать негативный опыт других, говоря вещи, которые позволяют вам почувствовать себя хорошо.
- Вы пытаетесь рационализировать ситуацию («могло быть и хуже») вместо того, чтобы признать свой эмоциональный опыт.
- Вы стыдите или указываете пальцем на других, если они выражают разочарование или другие «отрицательные» чувства.
- Вы игнорируете то, что вас беспокоит («как есть, так и есть»).
Как это на нас влияет?
«Все эмоции, которые мы подавляем, соматизируются (психологический стресс проявляется в виде физических симптомов) и проявляются через организм, часто как болезнь. Когда мы отрицаем эмоцию, она находит другой путь наружу», — говорит Роделлар.
Эксперт по психопедагогике и нейропсихологии Тереза Гутиеррес считает, что у токсичной позитивности «есть более серьезные психологические и психиатрические последствия, чем депрессия».
Мир эмоций девиртуализируется, и это может привести к тому, что человек не живет реальной жизнью — это отражается на нашем психическом здоровье. Такое количество позитива вредно для всех. Если нет разочарований и неудач, мы не научимся развиваться в нашей жизни, — говорит она.
Бейкер считает, что токсичный позитив сейчас в моде, и объясняет это распространением соцсетей, «которые заставляют нас сравнивать нашу жизнь с другими идеальными жизнями, которые мы видим в интернете». Гутиеррес считает, что в последние годы токсичная позитивность стала более распространена, особенно во время пандемии.
Психологи поясняют, что спасение не в том, чтобы отказаться от позитивного мышления, а в признании того, как мы себя чувствуем в каждый момент, даже если нам неприятно.
«Будьте более честными с собой, не бойтесь сказать, что вам грустно, что вы в депрессии, что вы беспокоитесь. Важно признавать, когда вам плохо, и понимать, что это происходит и будет происходить, — говорит Бейкер. — Просто проживайте свои эмоции и извлеките уроки из них, чтобы стать более устойчивым».
Типичные фразы, характерные для парадигмы токсичной позитивности и альтернативы им.
Токсичный позитив:
- Не думай так, будь позитивнее!
- Не волнуйся, будь счастлив.
- Поражение — не наш вариант!
- Здесь только позитив!
- Могло быть и хуже!
Валидация эмоций:
- Расскажи, что ты чувствуешь, я слушаю.
- Я вижу, что тебе нехорошо. Как помочь?
- Неудача — это часть успеха.
- Я здесь, можешь на меня положиться.
- Мне жаль, что ты через это проходишь.
«Это нормально думать, что стакан наполовину полон, но нужно принимать и ситуации, когда он наполовину пуст, и с этой точки брать на себя ответственность за то, как мы строим свою жизнь", - говорит Роделлар.
Ранее на DK.RU: Биохакинг для бедных: «худым — в зал, прыщавым — в аптеку, бедным — на работу». МНЕНИЕ