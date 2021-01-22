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Экс-глава ГИБДД Юрий Демин займется логистикой. Он получил важный пост на «Уралмашзаводе»

Экс-глава ГИБДД Юрий Демин займется логистикой. Он получил важный пост на «Уралмашзаводе»
Иллюстрация: Архив DK.RU

Юрий Демин проработал в органах внутренних дел 13 лет. После того, как его подчиненный устроил пьяное ДТП, силовика отправили на пенсию. Сначала он пытался построить карьеру в УГМК.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Бывший руководитель свердловского управления ГИБДД Юрий Демин занял пост руководителя логистического подразделения группы «УЗТМ-КАРТЭКС», об этом сообщает пресс-служба ПАО «Уралмашзавод» (находится под управлением УК «УЗТМ-КАРТЭКС»).

Юрий Алексеевич Демин в ближайшее время возглавит логистическое направление группы «УЗТМ-КАРТЭКС» — одного из стратегических направлений компании. От грамотной организации транспортировки оборудования на площадки заказчиков во многом зависит исполнение контрактных обязательств предприятий группы. Юрий Алексеевич зарекомендовал себя как эффективный руководитель, у него достаточно компетенций для того, чтобы вывести направление перевозок на более высокий уровень, — прокомментировали назначение на предприятие.

Как рассказывал DK.RU, с должности начальника ГИБДД Юрия Демина сняли в апреле 2018 г. после того, как его подчиненный устроил пьяное ДТП. Заместителя Демина Александра Юнусова уволили из органов, а непотопляемого главу ГИБДД отправили на пенсию. Юрий Демин проработал в органах внутренних дел 13 лет.

После ухода со службы в ГИБДД Юрий Демин устроился на работу в УГМК, а затем  занял пост заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-Картэкс». В компании добавили, что теперь эту должность займет Михаил Ковальчук.

Автор: Екатерина Тарханова
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