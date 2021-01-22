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Банк «Открытие» продает офисник на набережной Исети

Банк «Открытие» продает офисник на набережной Исети
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Ранее кредитное учреждение избавилось от еще одного крупного объекта в центре Екатеринбурга. В банке рассказывают, что решили объединить все бэк-офисы на одной площадке.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге выставили на продажу бывший офисник банка «Открытие» в центре города. Речь идет о здании по адресу ул. Горького, 45.

На сайте электронных торгов «Росэлторг» сказано, что площадь здания составляет 1,1 тыс. кв. м, объект оценен в 101,8 млн руб. Заявки для участия в аукционе принимаются до 19 февраля, сумма задатка — 10,1 млн руб.

Банк «Открытие» продает офисник на набережной Исети 1

Пресс-секретарь банка «Открытие» по Уральскому федерального округу Сергей Антонов рассказал «Коммерсант-Уралу», что в ноябре 2020 г. банк объединил бэк-офисы в Екатеринбурге и переехал в новое здание по ул. Карла Маркса 1а. Речь идет об особняке на набережной Исети.

В здании по ул. Горького 45 в Екатеринбурге до недавнего времени располагались отделение и часть бэк-офиса банка «Открытие», еще раньше — отделение «Бинбанка», который был присоединен к банку «Открытие» в январе 2019 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что банк «Открытие» продал семиэтажное здание головного офиса на Толмачева, 9. Объект площадью 3,7 тыс. кв. м оценивали в 134 млн руб. Тогда в кредитном учреждении объясняли, что избавились от непрофильного актива. Сотрудники отделения, которые работали на Толмачева, также переехали в особняк на ул. Карла Маркса.

Автор: Екатерина Тарханова
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