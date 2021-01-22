В Екатеринбурге скончался директор лицея им. Дягилева

Трудовой стаж заслуженного педагога превышает 33 года. Он возглавлял одно из сильнейших учебных учреждений города с 2016 г.

В Екатеринбурге скончался директор гимназии №8 «Лицей им.С.П.Дягилева» Андрей Кадочников. Ему было 57 лет. Причина смерти не уточняется.

Заслуженный педагог был назначен руководителем учебного учреждения в мае 2016 г. Его педагогический стаж составляет более 35 лет.

В 1984 г. Андрей Кадочников окончил Свердловский государственный педагогический институт по специальности «математика». И прошёл трудовой путь от учителя математики до директора образовательной организации.

С 2013 г. по 13 мая 2016-го Андрей Кадочников возглавлял МАОУ СОШ №7 в Екатеринбурге.

Профессиональные заслуги педагога были отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», дипломом 1 степени «Элита российского образования» в номинации «Успешное обучение универсальным способам действий для активного участия ученика в общественной жизни и трудовой деятельности», грамотами и благодарственными письмами федерального, регионального и муниципального уровней.

DK.RU выражает соболезнования родственникам и друзьям Андрея Кадочникова.

Добавим, что в начале января ушел из жизни профессор УрФУ, бывший ректор УрГУ Владимир Третьяков.