В Екатеринбурге скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков

Он работал в университете с 1963 г., а с 1993 по 2007 гг. был ректором УрГУ. Коллеги говорят, что именно благодаря Владимиру Третьякову университет сохранился в том виде, в котором мы его знаем.

Профессор УрФУ Владимир Третьяков скончался сегодня утром на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе УрФУ. С 1993 по 2007 гг. Владимир Евгеньевич возглавлял УрГУ как ректор, а в университете работал с 1963 г., став наставником многих поколений студентов и ученых.

Примером для многих советских и российских вузов стала его новаторская деятельность в той части университетского образования, которая входит в круг использования современных информационных образовательных технологий. Третьяков уделял особенное внимание внедрению компьютерных методов преподавания содержательных прикладных задач в точных, естественных, гуманитарных и общественных областях знаний, — рассказали в пресс-службе вуза.

За общественную работу Владимир Третьяков удостоен многих наград, в том числе званий «Почетный работник высшей школы» и «Почетный гражданин Екатеринбурга».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье экс-ректора УрГУ, подчеркнув, что он «прививал молодежи любовь и тягу к самому процессу познания». Губернатор назвал его одним из главных идеологов создания Уральского федерального университета и добавил, что ученый обладал дальновидностью и выдающимися организаторскими способностями.

Ушел из жизни человек, всецело посвятивший себя развитию уральской научной школы, подготовке высококвалифицированных кадров для науки, образования и народного хозяйства Свердловской области. Он прививал молодежи любовь и тягу к самому процессу познания, к исследовательской и творческой деятельности, воспитал не одно поколение талантливых математиков и механиков, — отметил глава региона.

Он напомнил, что в свое время Владимир Третьяков стал первым избранным ректором Уральского государственного университета имени А.М. Горького.

Он был безгранично предан родному вузу и многое сделал для его модернизации, усиления конкурентных преимуществ, приумножения доброго имени и славы. Владимир Третьяков был одним из ключевых идеологов создания вуза нового типа — Уральского федерального университета. Энергия новаторства, дальновидность, стремление заглянуть за горизонт и действовать на опережение, выдающиеся организаторские способности – все это позволяло Владимиру Евгеньевичу ставить перед собой и перед коллективом глобальные цели и всегда добиваться результата. Великое интеллектуальное наследие и традиции, заложенные ученым, будут и впредь служить развитию образования и науки в Свердловской области, — отметил Евгений Куйвашев.

Владимир Евгеньевич Третьяков родился 12 декабря 1936 г. в Туле. Окончил физико-математический факультет УрГУ в 1959 г. по специальности «механика»; аспирантуру (1962), кандидат физико-математических наук (1966). Тема кандидатской диссертации: «Задача о встрече движений». В 1963 г. начал работать в университете. Доктор физико-математических наук (1986), профессор (1987). Тема докторской диссертации: «Стохастические и детерминированные дифференциальные игры». Заместитель декана (1968-1971) и декан (1972-1976) математико-механического факультета УрГУ. Проректор УрГУ по научной работе (1988-1993). Ректор УрГУ c 1993 по 2006 гг. Заведующий кафедрой информатики и процессов управления (с 1987 г.).

В январе 2008 г. в честь В.Е. Третьякова названа малая планета «VET» (№ 13479). За время его ректорства в УрГУ создано три новых факультета, 21 кафедра, 11 новых направлений магистерской подготовки, 33 новых специальности подготовки студентов, 13 специальностей подготовки аспирантов и 28 — подготовки докторантов. В университете также была создана система непрерывного образования, начиная со школьной скамьи в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ УрГУ, созданном еще до 1993 г.) и заканчивая аспирантурой, докторантурой, институтами переподготовки и повышения квалификации во всех сферах общественных и естественных наук. На 13 факультетах вуза впервые на Урале введена многоуровневая система подготовки студентов.

Редакция DK.RU приносит соболезнования близким Владимира Третьякова.