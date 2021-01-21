Два транспортно-логистических центра построят вблизи Екатеринбурга через три года

Создание транспортно-логистических центров «Екатеринбург» и «Уральский», завязанных на железную дорогу, планируется завершить к 2024 г. Об этом говорится в приказе министерства экономики региона.

До конца текущего года минэкономики и территориального развития региона должно сформировать технико-экономические обоснования инвестиционных проектов по созданию ТЛЦ.

ТЛЦ «Уральский» возведут на севере города, в Калиновском микрорайоне. К комплексу проложат железнодорожные пути, построят необходимые объекты инженерной инфраструктуры. Кроме того, проект «Уральского» предполагает реконструкцию улицы Мурзинской.

Что касается ТЛЦ «Екатеринбург», к моменту сдачи в 2024 г. проекту будет уже более 10 лет. Впервые о строительстве грузового хаба в районе села Большое Седельниково заговорили в 2013 г. В июле 2020 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заключил соглашение с представителями РЖД и компании «Трансконтейнер», а также с замминистра транспорта России Алексеем Семеновым о создании комплекса. В ноябре 2020 г. еще один документ подписали начальник СвЖД Иван Колесников и главы муниципальных образований, на территории которых расположится ТЛЦ, — мэры Арамиля и Сысерти Виталий Никитенко и Дмитрий Нисковских, а также Александр Высокинский, который в то время занимал пост градоначальника Екатеринбурга.

Проект включает в себя транспортную инфраструктуру: приемо-отправочный и сортировочный парки, железнодорожные пути, сеть автодорог; логистическо-распределительную: грузовые площадки, контейнерный и контрейлерный терминалы, склады; сервисную: управление и эксплуатация объектов, таможенный терминал, транспортные и страховые компании, ритейл.

Такой формат предусматривает предоставление клиентам полного комплекса логистических услуг: от непосредственно перевозки, сборки, упаковки, маркировки, консолидации и деконсолидации, погрузки и разгрузки до доставки продукции «до двери», — пояснили агентству JustMedia.ru авторы проекта.

Планируется, что станция в Большом Седельниково будет крупнейшей в России грузовой железнодорожной станцией, в народе ее уже прозвали «грузовой деревней». По оценкам экспертов СвЖД, грузооборот этого центра к 2030 г. составит 6,1 млн тонн в год, а к 2035 г. — 10 млн тонн.

Инвестиции в создание ТЛЦ стороны еще не озвучили. Однако известно, что уже несколько компаний выразили готовность стать резидентами комплексов.

Отметим, что жители насленных пунктов, рядом с которыми строится ТЛЦ «Екатеринбург», недовольны таким соседством. Как рассказывал DK.RU, осенью прошлого года, когда проект сдвинулся с метрвой точки, жители Сысертского района собирались протестовать против строительства трассы к логистическому комплексу, поскольку она пройдет слишком близко к домам.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, в свою очередь, утверждал, что от дороги и комплекса до деревни Большое Седельниково расстояние составит от 650 до 1100 метров, а до деревни Малое Седельниково — от 420 до 1020 метров. Кроме того, по его словам, на проект строительства логистического центра муниципальные власти повлиять не могут: слушания прошли еще в 2013 г., а сам проект является федеральным, поэтому администрация муниципалитета не имеет полномочий вносить изменения в документацию.