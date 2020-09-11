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Фуры ездят мимо дома. Жители Сысерти протестуют против строительства логистического центра

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Фуры ездят мимо дома. Жители Сысерти протестуют против строительства логистического центра
Иллюстрация: pixabay.com

О строительстве грузовой деревни заговорили еще в 2013 г., однако проект был отложен на несколько лет. Стройку готовы начать в этом году, но жители против трассы рядом с частными домами.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Жители Сысертского района собираются протестовать против строительства трассы к федеральному транспортно-логистическому центру «Екатеринбург».

Транспортный хаб и новая большая железнодорожная станция должны появиться к 2024 г. рядом с деревней Большое Седельниково. Юрист Андрей Бельянский, который владеет участком в этом районе, рассказал Znak.com, что шумная трасса протяженностью 12 км, предназначенная для фур, станет проходить в нескольких сотнях метров от частных домов.

Это будет приличная трасса. После нее начнется строительство логистического центра. Чтобы построить ТЛЦ, надо будет вырезать лес первой категории. Если посмотреть пространство между Екатеринбургом и Сысертью — это единственное большое зеленое пятно, остальное — это населенные пункты и поля. Маленькая станция превратится в огромный железнодорожный узел. И главное, никто опять ничего не знает, никого не ставят в известность, люди начинают паниковать, — говорит Андрей Бельянский. 

Проект грузового хаба разрабатывают с 2013 г., он должен появиться в районе села Большое Седельниково в 2024 г. в рамках федерального проекта «Транспортно-логистические центры». В июле 2020 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заключил соглашение с представителями РЖД и компании «Трансконтейнер», а также с замминистра транспорта России Алексеем Семеновым о создании ТЛЦ «Екатеринбург». 

Планируется, что станция в Большом Седельниково будет крупнейшей в России грузовой железнодорожной станцией, в народе ее уже прозвали «грузовой деревней». Проект объединит транспортную, распределительно-логистическую, складскую и сервисную инфраструктуры, а сам хаб сможет обрабатывать от 3 млн до 5 млн тонн грузов. 

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских настаивает, что строительство трассы не грозит владельцам земельных участков. Он рассказал изданию, что от дороги и комплекса до деревни Большое Седельниково расстояние составит от 650 до 1100 метров, а до деревни Малое Седельниково — от 420 до 1020 метров. 

Дмитрий Нисковских добавил, что знает о недовольстве жителей, но утверждает, что на проект строительства логистического центра муниципальные власти повлиять не могут: слушания прошли еще в 2013 г., а сам проект является федеральным, поэтому администрация муниципалитета не имеет полномочий вносить изменения в документацию.

Отметим, что ранее жители Сысертского района выступили с протестами против строительства мусоросортировочного завода и полигона. Тогда активным гражданам удалось отстоять свои земли.

DK.RU рассказывал, что в Свердловской области должно появиться 14 новых мусоросортировочных комплексов. Два из них предназначены для обслуживания Екатеринбурга. В июле о своих планах построить мусоросортировочный завод заявила федеральная компания «Стандарт Рециклинг Групп». По планам, предприятие должно было разместиться на границе Екатеринбурга и Сысертского округа, в районе Большого Седельниково. Жители населенных пунктов, рядом с которыми планировался завод, начали протестовать против такого соседства. После этого власти заявили, что будут искать новый участок под МСК.

Автор: Екатерина Тарханова
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