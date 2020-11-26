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Предпринимателя, производившего смертоносный антисептик, освободили в зале суда

Предпринимателя, производившего смертоносный антисептик, освободили в зале суда
Автор фото: Дмитрий Антоненков. Иллюстрация: 66.RU

Александр Калинин, чье предприятие изготавливало антисептик «ANTISEPT'S», из-за которого погибли семь человек в Якутии, избежал ареста. Его отпустили без наказания, сообщает адвокат бизнесмена.

#КОРОНАВИРУС#КРИМИНАЛ#СУДЫ

Сысертский районный суд отказал следствию в ходатайстве об аресте предпринимателя Александра Калинина. Бизнесмена освободили в зале суда.

Он освобожден без каких-либо ограничений, но, судя по имеющейся практике, сейчас следователь изберет меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Эту меру следователь вправе избрать самостоятельно без решения суда, — приводит слова адвоката Алексея Кузнецова портал 66.RU.

Напомним, трагедия произошла несколько дней назад. Жители Якутска приобрели в магазине пятилитровую канистру с антисептиком, на котором было указано, что в нем содержится 70% спирта, и выпили его. Производил антисептик индивидуальный предприниматель в в поселке Октябрьский Сысертского района Свердловской области, сообщал DK.RU. По данным регионального Роспотребнадзора, в пробах средства производства ИП Калинин был метиловый спирт — его содержание составило 62-69% при максимально допустимом значении в 3,5%.

В МВД Свердловской области установили, что Александр Калинин производил «ANTISEPT'S» с апреля 2020 г. Правоохранители изъяли 5,7 тыс. л готового антисептика, а также 3 тыс. л изопропилового спирта, 12 тыс. л растворителя, большое количество этикеток и пустой тары.

Роспотребнадзор выяснил, что продукция ИП Калинина поставлялась в различные  организации — предприятия торговли, больницы, детские сады и школы, иные социальные учреждения, промышленные предприятия. Сейчас ведомство изымает антисептик из оброта.

Следственный комитет возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Автор: Инна Вейн
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