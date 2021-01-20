«Ребенок будет испытывать страх и стремиться к абьюзерам». Что не так в контроле родителей

«Становятся крайне беспомощными, находят контролирующих «палачей» — совсем не здоровая история». Михаил Лабковский объяснил, почему чтение дневника или переписки ребенка может сломать ему всю жизнь.

Известный психолог Михаил Лабковский пишет:

Многие родители, к сожалению, не способны прекратить контролировать ребенка, тем самым передавая проблему контроля по наследству. В чем тут основные проблемы?

Во-первых, в нарушении личных границ.

Если вы лезете в его дневник, переписки в сети, сообщения в телефоне и пытаетесь выведать о ребенке всю информацию, ваш наследник вырастает с не очень адекватным представлением о том, где кончается «мое» и начинается чужое. Во-первых, само по себе нарушение личных границ травмирует. Когда папа с мамой знают все о твоих влюбленностях, симпатиях, неудачах и победах, которыми ты не намерен был делиться, у тебя возникает ощущение страха.

У ребенка пропадает чувство собственной целостности, возникает чувство, что за ним постоянно следят. Это в дальнейшем может привести к страхам и тревогам, а в самом худшем случае — к генерализованному тревожному расстройству (прочитайте об этом в медицинских справочниках, надеюсь, после этого работать с контролем вам точно захочется).

А во-вторых, вырастая, ребенок не будет иметь своего собственного представления о границах. Он не будет их соблюдать в отношениях с партнером/партнершей (привет семейным абьюзерам и «пилам»). В отношении уже своих детей он станет вести себя крайне контролирующие.

И еще: именно такая модель поведения может помешать ему в работе, в установлении других межличностных контактов и так далее.

Вот эта привычка делиться «всем — даже тем, чем делиться не хочется» обычно людей отталкивает.

Проблема вторая – тревожность

Родители контролируют не назло. Они искренне боятся за ребенка, их страх не совсем адекватен, поэтому и проявляется в виде гиперконтроля.

Дети хорошо читают родительские эмоции. Они понимают, что родители не диктаторы, а просто за них боятся. Но ведь папа с мамой не будут стоять у ребенка за спиной, когда он пойдет на рабочее собеседование. Когда будет сдавать контрольную в школе, когда начнет завязывать первые отношения.⠀

И тогда ребенок будет испытывать страх.

Он будет ощущать, что мир полон ужасов и опасностей. Ему будет очень сложно с проявлением инициативы, с чувством ответственности.⠀



И, наконец, инфантилизм



Когда тебя все время контролируют, тебе не надо нести за себя ответственность. Делать самостоятельный выбор, проявлять себя, принимать решения. Но как же быть, если человек, выросший на таких установках, стал уже совсем взрослым? Как ему справиться с бытовыми задачами, с элементарной жизнью?

Такие люди становятся крайне беспомощными, а в худшем случае — находят тех «палачей», которые возьмут этот контроль на себя. И, как вы прекрасно понимаете, такие «контролирующие партнеры» — это совсем не здоровая история.

Часто женщины, выросшие у гиперконтролирующих родителей, становятся жертвами домашнего насилия. Мужчины тоже, и порой они страдают еще больше, ведь в нашем обществе на мужчинах лежит негласный запрет жаловаться на то, что с ним обходятся агрессивно и подавляюще.

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