Алкомаркет «Семь пятниц» банкротит семью своего бывшего владельца

Дмитрий Зайцев, конкурсный управляющий ООО «Семь пятниц», подал сразу восемь заявлений о банкротстве к компаниям, доли в которых имеют члены семьи Чамовских — экс-владельцев сети алкомаркетов.

Иски были поданы еще 31 декабря 2020 г., следует из картотеки арбитражного суда. Требования предъявили к восьми компаниям, зарегистрированным в Среднеуральске: «МАГ-12», «Маг-3», «Маг-2», «Арт-Стеллаж», «Скрепка», «Франшиза Семь пятниц-1», «Моментон», «Терминал», сообщает «Ъ». Компании занимались продажей продуктов и напитков, оптовой торговлей, производством мебели, управлением финансово-промышленными группами. В числе их собственников — Светлана, Дмитрий и Владимир Чамовских.

По мнению адвокатов, подача заявлений в суд может быть связана с взысканием дебиторской задолженности.

Массовое обращение «Семи пятниц» в лице конкурсного управляющего с заявлениями о банкротстве, как мне кажется, является ничем иным как одним из способов взыскания дебиторской задолженности, поскольку согласно сведений из ЕГРЮЛ данные юридические лица являются действующими. Кроме того, допускаю, что обращение с заявлениями о банкротстве могло быть вызвано соответствующим требованием многочисленных конкурсных кредиторов структуры семьи Чамовских, не оставляющих надежды возвратить свои денежные средства, — приводит «Ъ» слова адвоката Александра Стешенцева, партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру».

Все заявления о признании должника банкротом приняты судом. Судебные заседания по ним начнутся с 27 января.

Напомним, «Семь пятниц» была одной из крупнейших сетей алкомаркетов на Урале. На сайте ритейлера в 2016 г. числились адреса более ста магазинов, расположенных в нескольких регионах России. Проект розничной сети буквально спас компанию «Владимир и К», которая занималась дистрибуцией алкогольной и безалкогольной продукции: в 2013 г. она испытывала трудности, однако с запуском «Семи пятниц» сумела увеличить объемы реализации. Также стартовала продажа франшизы как на территории Свердловской области, так и за ее пределами.

Как писал DK.RU, по данным СПАРК, с января по август 2016 г. в арбитражный суд к «Владимир и К» было подано 150 исков на 277 млн руб. Собственниками и управленцами дистрибьютора являлись представители семьи Чамовских, которые также были совладельцами сети магазинов «Семь пятниц».

В июле 2016 г. появилась информация о том, что сеть «Семь пятниц» была продана торгово-логистической «Юнилэнд» за 500 млн руб., после чего появилась информация о препродаже активов сети магазинов «Бристоль», которая была основана в 2012 г. в Нижнем Новгороде.

В 2017 г., как писал DK.RU, была составлена опись имущества совладелицы «Семи пятниц» Светланы Чамовских. В списке недвижимого имущества значились две квартиры, расположенные в доме на ул. Сакко и Ванцетти, 99. По этому адресу расположен клубный дом «Тихвин». Обе квартиры площадью 108,5 и 73,7 кв. м находятся в совместной собственности и приобретались в ипотеку. Также предпринимательнице принадлежит на правах совместной собственности нежилое помещение в «Тихвине» площадью 3,8 тыс. кв. м. Светлана Чамовских также владела долями от 20 до 100% в 58 обществах с ограниченной ответственностью.

В марте 2019 г. одна из квартир в «Тихвине», принадлежащих Светлане Чамовских, была выставлена на торги.

Добавим, что это далеко не первый случай в Екатеринбурге, когда предприниматели признаются банкротами и лишаются имущества. В частности, как писал DK.RU, в Екатеринбурге продолжается процесс «семейного» банкротства. Свердловский арбитражный суд признал несостоятельным Михаила Плаксина, сына известного екатеринбургского застройщика Игоря Плаксина.

Отметим, в мае 2019-го финансовый управляющий сети алкомаркетов «Семь пятниц» обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Сообщение об этом было опубликовано в Федеральном реестре сведений о банкротстве. Как следует из размещенной информации, к таким выводам эксперта привели сделки «Семи пятниц» с 30 аффилированными компаниями и физическими лицами, которые могут быть недействительными. По предварительным оценкам, размер ущерба от этих сделок составляет 116,5 млн руб.