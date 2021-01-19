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Полмиллиона в месяц. Кто в Екатеринбурге получает самую высокую зарплату

Полмиллиона в месяц. Кто в Екатеринбурге получает самую высокую зарплату
Иллюстрация: pixabay.com

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг зарплат, которые предлагали работодатели Екатеринбурга в декабре 2020 г. Всего в рейтинге пять позиций, все — в ИТ-сфере.

#РЫНОК ТРУДА#НОВОСТИ

По данным Superjob, в декабре самую высокую зарплату в Екатеринбурге предлагали разработчику JavaScript. Сотрудник, который подойдет на должность, сможет зарабатывать 480-510 тыс. руб. Работодатель — израильский проект Luminati — готов платить такие деньги сотрудникам на удаленке и даже без официально подписанного контракта. Его возможно заключить только после того, как откроются границы.

Вторая по величине зарплата значительно уступает первой: оклад 120 тыс. руб. предлагает компания MeBot24 Team lead/старшему PHP-разработчику. Специалисту, претендующему на должность, необходимо иметь опыт управления командой разработчиков, эффективно совмещать управление командой и разработку, отлично знать PHP/SQL/XML/JSON и проектировать базы данных. Работать также можно в удаленном формате.

Третья строчка в топе — программист «1С». На этой должности работодатель предлагает оклад в размере 110 000 руб. 

Четвертую позицию занимает разработчик-программист микроконтроллеров с зарплатой 80 000 руб.

Далее в списке, который опубликовал Superjob, идет менеджер по продажам с возможностью заработка от 55 000 руб.

Тем временем Свердловскстат подвел итоги ноября по рынку труда. По данным ведомства, количество безработных выросло в 1,4 раза по сравнению с ноябрем 2019 г. В ноябре 2020-го работу в регионе не имели 121,9 тыс. человек — на 37 тыс. больше, чем годом ранее. 

Рост безработицы начался на фоне пандемии, когда и крупные предприятия, и небольшие компании были вынуждены сокращать персонал. 

Пиковые значения по году мы зафиксировали в сентябре. Тогда в регионе было не трудоустроено более 120 тыс. человек, — приводил DK.RU слова замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой.

Напомним, в ноябре DK.RU приводил данные аналитиков, согласно которым за третий квартал 2020 г. число вакансий в регионе увеличилось. По данным портала «Город работы», в сентябре на этом ресурсе было размещено 71 706 запросов на специалистов, тогда как в мае этот показатель падал до 40 684 вакансий. При этом зарплата в июле-сентябре 2020-го снизилась на 10% по сравнению с показателями второго квартала.

Как рассказывал DK.RU, еще в июне основатель сервиса Superjob Алексей Захаров говорил о том, что реальная безработица в России более чем вдвое превышает официальную статистику и доходит до 10 млн человек. Это в 5-6 раз выше, чем количество зарегистрированных в службах занятости. 

Автор: Инна Вейн
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