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В Свердловской области спрос на персонал вырос, а зарплаты упали

В Свердловской области спрос на персонал вырос, а зарплаты упали
Иллюстрация: pixabay.com

По итогам третьего квартала средняя зарплата в Свердловской области снизилась на 10% по отношению к показателям предыдущего квартала. При этом количество вакансий на рынке — самое высокое за год.

#ЗАРПЛАТА#РЫНОК ТРУДА#НОВОСТИ

Работные сайты опубликовали статистику по свердловскому рынку труда. По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», которые приводит портал 66.RU, в Екатеринбурге медианная зарплата  (зарплата без учета самых высоких и самых низких показателей) по итогам третьего квартала составила 35 тыс. руб. — на 10% меньше, чем в апреле-июне.

Аналитики портала «Город работ» опубликовали еще более низкие цифры: по их подсчетам, в третьем квартале 2020 г. медианная зарплата екатеринбуржцев не превышала 30 тыс. руб. При этом специалисты «Город работ» отмечают, что медианная зарплата не менялась в течение года. А вот средний заработок в июле-сентябре 2020 г. был ниже, чем в предыдущие три месяца: 37742 руб. против 38852 соответственно.

Скриншот сайта Город работ

Разницу в медианных и средних зарплатах специалисты объясняют тем, что число вакансий в периоды кризиса было меньше, но в некоторых отраслях работодатели готовы были платить повышенные зарплаты.

По данным «Авито Работа», в третьем квартале зарплаты выросли в таких отраслях, как:

  • Банки и инвестиции — на 74%, до 40 тыс. руб.;
  • Страхование — на 27%, до 70 тыс. руб.;
  • Юриспруденция — на 25%, до 25 тыс. руб.;
  • Искусство и развлечения — на 20%, до 30 тыс. руб.;
  • Медицина и фармацевтика — на 17%, до 35 тыс. руб.

Теряли в цене специалисты, задействованные в сфере управления (-11%), транспорта и логистики (-11%), строительства (-10%), IT и интернета (-10%), а также в госсекторе и НКО (-9%).

«Город работы», в свою очередь, приводит список профессий с наибольшими зарплатами в сентябре-2020. Возглавляет топ технический директор: работодатели готовы платить таким специалистам до 135 тыс. руб. На втором месте — директор по персоналу с зарплатой в 125,8 тыс. руб., на третьем — директор по маркетингу (108,3 тыс. руб.).

Скриншот сайта Город работ

Что касается вакансий, то в сентябре, по данным портала «Город работы», этот показатель был самым высоким за год — на портале было размещено 71 706 запросов на специалистов. Для сравнения: в мае этот показатель падал до 40 684 вакансий.

Сриншот сайта Город работ

Отметим, за время пандемии безработица в Свердловской области выросла в пять раз: по официальным данным на 1 апреля, этот показатель составлял 23,4 тыс. человек, к 3 ноября цифра увеличилась до 119,4 тыс. Неофициальные данные могут быть выше. Как рассказывал DK.RU, еще в июне основатель сервиса Superjob Алексей Захаров говорил о том, что реальная безработица в России более чем вдвое превышает официальную статистику и доходит до 10 млн человек. Это в 5-6 раз выше, чем количество зарегистрированных в службах занятости.

К слову, по данным Свердловскстата, средняя зарплата в регионе в августе текущего года составляла 41,1 тыс. руб. Тогда как «Город работ» приводит совсем другие цифры — 34,7 руб. 

Специалисты еще одного работного портала — hh.ru — провели опрос среди жителей Свердловской области, чтобы выяснить, как они получают заработную плату — официально или нет. Оказалось, что 63% жителей региона получают «белую», то есть полностью официальную заработную плату. Два года назад эта цифра была существенно ниже — всего 55%. «Серую» зарплату (частично — официально, частично — нет) получают 24% свердловчан, «черную» (полностью неофициально, «в конверте») — только 9%. 

Полностью официальную заработную плату чаще получают представители сферы «Добыча сырья», частично официальный заработок обычно встречается в профессионально сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», а полностью неофициальный — в сфере «Искусство, масс-медиа», — отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Как ранее рассказывал DK.RU, расходы семей в Свердловской области во втором квартале 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции снизились на 12% относительно аналогичного прошлогоднего периода. К таким выводам пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Если в прошлом году в среднем ежемесячно на одного члена семьи в Свердловской области тратили около 16,5 тыс. руб., то в этом году сумма сократилась на 1,5 тыс. руб., до 15 тыс. руб. 

Автор: Инна Вейн
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