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«Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы». Чем обернется задержание Навального

«Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы». Чем обернется задержание Навального
Иллюстрация: Instagram Алексея Навального

«Никакая служба не хочет брать на себя ответственность за это дело, перекидывая горящий уголь с рук на руки. С одной стороны, у структур есть фестиваль предложений, с другой — нежелание быть крайним».

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

17 января оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан практически сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от отравления. Он успел дать краткий брифинг и рассказал журналистам, что «совершенно счастлив, что прилетел»:

Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.

Но перед прохождением паспортного контроля в Шереметьево, где рейс авиакомпании «Победа» приземлился вместо Внуково, политика задержали сотрудники ФСИН. Служба уверяет, что Навальный многократно нарушал испытательный срок по делу «Ив Роше». Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, а до решения суда он будет находиться под стражей, заявили во ФСИН.

Точное местонахождение Алексея Навального после задержания было неизвестно даже его защитникам. Адвокат Ольга Михайлова сказала, что он был в транзитной зоне, то есть по факту он не пересек границу России, и печати ему не поставили. Позднее руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что Навальный находится во втором отделе УВД Химки, и к нему не пускают.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что не в курсе происходящего. «Прошу прощения, его в Германии задержали? Я не в курсе», — сказал он изданию «Подъём».

Задержание Навального может закончиться чем угодно, считает поитолог Екатерина Шульман: суд уже сегодня может отправить политика под домашний арест или наложит ограничение на запрет определенных действий, или заключит его под стражу. «Это любимая тактика принимающих решения — безответственность и вариативность», — говорит эксперт, добавляя, что непонятно, о какой длительности лишения свободы может идти речь. 

Все крутится вокруг того, что «надо закрывать», но не очень понятно, как и насколько. И никто, никакая служба не хочет брать на себя ответственность за это дело, перекидывая горящий уголь с рук на руки. С одной стороны, у структур есть фестиваль предложений на его счет, с другой — нежелание быть крайним и ответственным. Хочется, чтобы кто-то дал указание, но никто не дает. Понятно, что сегодня нужно было обеспечить порядок и спокойствие, не допустить встречи героя с поклонниками. Одни придумали — «Давайте, это будет не „Внуково“, а „Шереметьево“», другие — «А давайте актуализируем запрос ФСИН и на паспортном контроле задержим, а там видно будет». Сегодня решили проблему, нет встречи с цветами — и хорошо, день простояли, ночь продержались, завтра будет новый день. Тогда еще что-нибудь придумаем, — рассказала Шульман Vtimes.

 
Автор: Андрей Пермяков
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