«По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково
«Соображениями здравого смысла действия властей объяснить нельзя. Это напоминает перманентную истерику». Сторонников Навального разогнали, а сам самолет с политиком приземлился в другом аэропорту.
Возвращение оппозиционного политика Алексея Навального из Германии в Россию превратилось в целый спектакль. Рейс «Победы» Берлин – Москва должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где собрались многочисленные сторонники оппозиционера, но вместо этого самолет развернулся на подлете к столице, сделал петлю и приземлился в Шереметьево.
В пресс-службе «Победы» заявили, что Внуково было закрыто по технической причине, из-за этого три рейса авиакомпании ушли на запасные аэродромы.
В зале прилета аэропорта Внуково собрались многочисленные сторонники Навального, которые планировали встретить политика. Однако полиция задержала многих из них, в том числе сотрудников ФБК Любовь Соболь и Руслана Шаветдинова, несколько журналистов.
Политолог Алексей Кынев в комментарии для Vtimes сказал, что происходящее во Внуково показывает, что власть шаг за шагом своими неадекватными действиями создает Навальному поводы для пиара:
Чем больше скандала и неадекватности, тем больше хайпа и тем более дико это выглядит со стороны. Соображениями здравого смысла действия властей объяснить нельзя. Это напоминает перманентную истерику. Все заявления с момента отравления, да и сам факт отравления — какая-то невообразимая глупость, следствие профдеформации власти, где профессиональная паранойя спецслужб поглотила идеи самосохранения. Кризис с Навальным — это кризис, который власть создала сама, на пустом месте, и продолжает его усугублять. Навальный может сказать только спасибо властям за такую раскрутку, за вытеснение людей во Внуково, задержания, неразбериху с аэродромами. Власть ему устроила «разогрев». И то, что у него не погашена судимость, не мешает ему быть лидером: лидер оппозиции — вещь неформальная».