«По техническим причинам». Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково

«Соображениями здравого смысла действия властей объяснить нельзя. Это напоминает перманентную истерику». Сторонников Навального разогнали, а сам самолет с политиком приземлился в другом аэропорту.

Возвращение оппозиционного политика Алексея Навального из Германии в Россию превратилось в целый спектакль. Рейс «Победы» Берлин – Москва должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где собрались многочисленные сторонники оппозиционера, но вместо этого самолет развернулся на подлете к столице, сделал петлю и приземлился в Шереметьево.

В пресс-службе «Победы» заявили, что Внуково было закрыто по технической причине, из-за этого три рейса авиакомпании ушли на запасные аэродромы.

В зале прилета аэропорта Внуково собрались многочисленные сторонники Навального, которые планировали встретить политика. Однако полиция задержала многих из них, в том числе сотрудников ФБК Любовь Соболь и Руслана Шаветдинова, несколько журналистов.

Политолог Алексей Кынев в комментарии для Vtimes сказал, что происходящее во Внуково показывает, что власть шаг за шагом своими неадекватными действиями создает Навальному поводы для пиара: