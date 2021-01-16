Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.01
73,54
89,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Брусника привлечет 4 млрд руб. за счет размещения облигаций

Брусника привлечет 4 млрд руб. за счет размещения облигаций
Иллюстрация: Ассоциация строителей России

Первая эмиссия ценных бумаг девелопера состоялась весной 2020 г. Размещение признали успешным: за год облигации поднялись в цене. Средства привлекаются, в частности, на покрытие банковских кредитов.

#БИРЖА#НОВОСТИ

Девелопер Брусника проведет вторую эмиссию биржевых облигаций. Размещение бондов на ММВБ общей стоимостью 4 млрд руб. запланировано на конец марта 2021 г., сообщил собственник компании Алексей Круковский:

Перекроем какие-то неудобные кредиты, будем инвестировать в перевооружение. Ставка, думаю, будет меньше 10%. Первая у нас была 11%, сейчас планируем 9,5%, какую рынок нам позволит (здесь и далее — цитаты по РБК).

Как сообщал DK.RU, первый облигационный заем Брусника разместила в марте 2020 г. Общая стоимость ценных бумаг составила 4 млрд руб., тогда как предельный лимит был зафиксирован на уровне 10 млрд руб. Размещение бумаг прошло по открытой подписке, максимальный срок выплат — десять лет.

В 2020 г. средства привлекались на покупку новых земельных участков, техперевооружение и рефинансирование кредита Сбербанка, отметил Круковский. По его словам, облигации из первой эмиссии за год поднялись в цене:

Мы уверенно держимся выше 101% от номинальной стоимости. Изменились правила листинга на бирже, <...> и мы сейчас из сектора с повышенными инвестиционными рисками перешли во второй котировальный список. Это очень хорошо для наших бумаг. До октября-ноября мы торговались ниже номинала, сейчас [бумаги стоят] уверенно выше номинала.

Брусника входит в топ-25 девелоперов страны по объему текущего строительства и в топ-5 девелоперов в большинстве регионов присутствия. Портфель компании характеризуется крайне высокой диверсификацией, в том числе географической: Брусника реализует девелоперские проекты в Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте и Московской области.

Летом 2020 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Брусники на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом. Эксперты агентства подчеркнули, что сохранение высокого рейтинга обусловлено стабильно высокими финансовыми результатами и низким уровнем долга, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «На землю наложили ограничения». Жителям коттеджного поселка запретили стройку на участках«На землю наложили ограничения». Жителям коттеджного поселка запретили стройку на участках
  • Минстрой ограничил этажность высоток, которые «Маяк» планирует возвести на месте ПРОМЭКТаМинстрой ограничил этажность высоток, которые «Маяк» планирует возвести на месте ПРОМЭКТа
  • «СOVID лезет в мозг». Переболевшие коронавирусом страдают от депрессий и провалов в памяти«СOVID лезет в мозг». Переболевшие коронавирусом страдают от депрессий и провалов в памяти
  • Запрет вакцины Pfizer в России, переломный момент в коронакризисе. Главное 14 январяЗапрет вакцины Pfizer в России, переломный момент в коронакризисе. Главное 14 января
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.