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Последствия пандемии или ограничений? СвЖД не досчиталась почти 6 млн пассажиров в 2020 г.

Последствия пандемии или ограничений? СвЖД не досчиталась почти 6 млн пассажиров в 2020 г.
Иллюстрация: pixabay.com

Свердловская железная дорога потеряла 25% объема пассажироперевозок в регионе. Массовая отмена поездов началась весной после введения режима самоизоляции. Хуже ситуация только на рынке авиаперевозок.

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Объемы пассажироперевозок с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) по итогам 2020 года сократились на 25,9% по сравнению с 2019 г., сообщает пресс-служба перевозчика:

За прошлый год было перевезено 22,9 млн человек, что на 5,93 млн меньше показателей предыдущего года. Сильнее всего упали перевозки поездами дальнего следования — на 39,5%: перевезено 5 млн пассажиров. На втором месте — пригородное сообщение: 17,9 млн человек в 2020 г. (минус 21%).

В целом РЖД зафиксировала сокращение пассажирских перевозок в 2020 г. на 27,4%. Поездами воспользовались 869,4 млн человек. Из них 67,5 млн путешествовали поездами дальнего следования (минус 42,1%), еще 801,9 млн человек воспользовались пригородным сообщением (минус 25,8%).

После введения режима самоизоляции весной 2020 г. РЖД начали массово отменять поезда в связи с падением пассажиропотока. 

Объемы падения выручки и финансовые результаты 2020 г. СвЖД не раскрывает.

Еще сильнее упали показатели авиакомпаний, которые из-за ограничений потреяли почти все зарубежные рейсы. Так, за девять месяцев 2020 г. пассажиропоток авиакомпании «Уральские авиалинии» составил 55% (9,8 млн человек) от уровня аналогичного периода прошлого года. Выручка компании за этот период составила 40,1 млрд руб., что на 27 млрд меньше, чем год назад (67,2 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.). Чистый убыток превысил 4,3 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2019 г. «Уральские авиалинии» заработала 3,2 млрд руб., сообщал DK.RU.

Отчетность авиакомпании за весь 2020 г. к настоящему времени еще не опубликована.

Автор: Андрей Широков
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