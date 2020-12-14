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Выручка одного из крупнейших авиаперевозчиков снизилась на 27 млрд рублей

Выручка одного из крупнейших авиаперевозчиков снизилась на 27 млрд рублей
Иллюстрация: Группа "Уральских авиалиний" в Fb

«Беспрецедентное экономическое воздействие». Авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам первых девяти месяцев 2020 г. недосчиталась прибыли из-за COVID-19.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

За первые 9 месяцев 2020 года чистый убыток авиакомпании «Уральские авиалинии» превысил 4,3 млрд руб. За аналогичный период 2019 г. компания заработала3,2 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании по итогам трех кварталов 2020 г.

Выручка компании за девять месяцев 2020 г. составила 40,1 млрд руб., что на 27 млрд меньше, чем год назад (67,2 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.) Пассажиропоток авиакомпании составил 55% (9 890 975 человек) от уровня аналогичного периода прошлого года.

Влияние коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает оказывать беспрецедентное экономическое воздействие не только на авиационную отрасль, но и на все «заинтересованные стороны»: аэропорты, органы аэронавигационного обслуживания, производителей воздушных судов, туризм и т.д. За отчетный период крупнейшие российские авиакомпании (пятерка лидеров: «Аэрофлот — российские авиалинии», «Сибирь», «Победа», «Авиакомпания Россия», «Уральские авиалинии») снизили свои производственные показатели до 36 091 408 пассажиров, что составило 57,16% к уровню 2019 г. Доля этих авиакомпаний в общем объеме перевозок составила 68,5% против 63,7% в январе-сентябре 2019 г., — говорится в отчетности «Уральских авиалиний».

Как ранее писал DK.RU, гражданская авиация стала одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. С начала года власти последовательно отменяли полеты в разные страны, а в марте совсем запретили международное авиасообщение. Ограничение начали снимать летом, однако сегодня большая часть направлений по-прежнему закрыта.

По итогам первого полугодия 2020 г. российские авиакомпании получили убыток в размере 121 млрд руб. В конце года сумма может вырасти до 270-330 млрд руб.

Весной правительство пообещало выделить авиакомпаниям 23,4 млрд руб. на возмещение убытков от пандемии. Однако пока перевозчики получили только часть суммы — 11,7 млрд руб. При этом больше половины средств — 7,89 млрд руб. — ушли группе «Аэрофлот».

Глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам. При этом уральский перевозчик одним из первых вошел в программу господдержки системообразующих предприятий.

Автор: Анна Хлебникова
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