«Формула интереса к делу: опыт и любопытство делите на время и его цену»

Бывает так, что проект, которым еще вчера человек жил и дышал, перестает интересовать. Абсолютно, так, что даже большие деньги не помогут. Почему так происходит и как спастись от такого выгорания?

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Вам случалось охладевать? К проекту, работе, задаче? Не так, чтобы бросить, но так, чтобы через силу? Разумеется, если вы умеете работать только за деньги, то мой вопрос не к вам. Впрочем, я не встречал таких людей. Бывало, декларировали, что важны только деньги. Как правило, этим маскировали травму неверия в них. А если не только за деньги? А еще за интерес? Или за развитие? Бывало так, что брали на себя ответственность, делали что-то какое-то время, все было хорошо. А потом просыпаетесь с утра, глаза открываете, и не хочется. С души не воротит, но рвотные позывы есть. Бывало?

И самое обидное во всем этом, что ничего эдакого не произошло. Даже наоборот, все хорошо. Вы — уважаемый в узких кругах эксперт, менеджер, специалист. Вы пробились, продолбили, прожали. У вас есть планы на год, они основательны и реалистичны. И вы, еще пару недель назад, составляя эти планы, чувствовали приятное волнение. Этот проект, работа, задача приносит вам разумный доход. Да что греха таить, хороший доход приносит. Вы даже можете себе позволить меньше вджобывать. Потому что разобрались, и количество перешло в качество. Все хорошо. Так почему же перестало переть-то? Что не так?

Я тут вывел небольшую формулу. Описываемая мною ситуация типична для натур с богатым внутренним миром. Поэтому чувствовал своим долгом формализовать и опубличить. Итак, формула интереса к делу. В числителе два параметра: получаемый новый опыт и впечатления, умноженные на субъективный объем любопытства. В знаменателе — объем временных затрат, умноженный на субъективную стоимость времени. Если результат деления больше единицы — мы испытываем ощущение интереса и справедливости бытия. Если меньше — глаза гаснут, начинаются прокрастинация или интриги.

Разберем составляющие формулы. Сначала поговорим о ее верхней части. Единственной значимой ценностью любой деятельности является новый опыт (знания, впечатления). Ничего другого, за что стоит делать что-то, не существует. Наше время — слишком большая ценность, чтобы его разменивать на действия, не приносящие нового понимания мира вокруг, и, что важнее, себя в этом мире. Любопытство — это как соус, приправа. Ценность опыта тем больше, чем более он желаем. Желание нового определяется интересом к неизвестному, низкой толерантностью к риску и так далее. Проще говоря, любопытством.

В нижней части формулы все проще. Время, которое мы уделяем проекту, работе, задаче становится дороже по мере обретения опыта. Иными словами, чем дольше мы в теме, тем, при прочих равных и при некотором, среднем, темпе получения опыта, мы опытнее. Наши действия или решения становятся качественнее и полезнее. Их стоимость, таким образом, растет. Согласитесь, звучит странно, что если мы вкладываем больше (при сопоставимых по длительности временных затратах), а получаем столько же. Хотя, на самом деле, обычно получаем еще меньше, так как неизведанного становится меньше, любопытство пропадает. Несправедливо?

Если моя формула в целом верна, то что тогда делать-то? Если мы с вами будем отвечать как руководители, то ответ такой: постоянно показывать сотрудникам новое, связать достижения в реализуемых задачах с получением новых. А если мы отвечаем на этот вопрос как сотрудник? Скажем, у нас крупная компания, которой нужны «винтики»? И понятно, что в ней винтики все, включая вице-президентов? Тогда вариант ровно один: огородить себе полянку для творчества и поиска. Придумать, найти проект, работу, задачу, которая про новое. Продать ее, защитить, прожать у руководства. И относится к ней как к «отдушине». Можно еще, конечно, сидеть на попе ровно и ждать, когда руководство поумнеет. Или бухтеть во внутренних чатиках и курилках. Эти варианты мы обсуждать не будем. Это для слабых и неуверенных.

Читайте также: Любая инициатива как игра в казино. Бросайте фишку и даже не надейтесь на ее возвращение