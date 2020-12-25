Любая инициатива как игра в казино. Бросайте фишку и даже не надейтесь на ее возвращение

«Простой пример — инвестиции: если все время думать про доходность и возврат — свихнешься. Лучше просто списать в голове всю сумму, этих денег больше нет». Почему начиная что-то не нужно ничего ждать.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Бывает, что вы разочаровываетесь? Планируете что-то, на что-то рассчитываете, а оно бах — и не сработало? И фиг бы с ним, но мысли сразу какие приходят? Вот, я неудачник.

Облажался, и это значит, что буду лажать всегда. Или еще лучше: надо все бросить, чтобы в будущем не испытывать такого унижения. Унижения ошибкой и ощущением собственной никчемности. Понятно, что чем больше вы делаете, тем больше ошибаетесь. Следовательно, надо придумывать методы и способы борьбы с разочарованием. Иначе можно свихнуться. Мой метод называется «бросить фишки на сукно».

Идея метода следующая: списывай ставку сразу. Тогда, если ты уже не считаешь фишку своей, проигрыш ничего не изменит. А выигрыш будет восприниматься как позитивное, не нейтральное обстоятельство. И это не ощущение проигрыша во время начала нового дела, «ставки» в моей терминологии. Это не восприятие ставки через выигрыш и шансов выигрыша. Ценна сама по себе возможность сделать ставку. Интересен процесс. Результат? Получится — хорошо, не получится — нормально. Ставка же списана уже в момент, когда ты кинул фишку на сукно.

Пара примеров. Самый простой — инвестиции. Если все время думать про доходность и шансы возврата — точно свихнешься. Как лучше? Договорились об объеме, скажем, о траншах, и я сразу списываю в голове всю сумму. Все, у меня больше нет этих денег, они мне не принадлежат. Пусть они еще находятся на счету, без разницы. Я их потратил в момент подписания офера. На что потратил? На возможность быть в компании, общаться с фаундером и командой, на причастность к продукту. Потратил на впечатления. Если через какое-то время эти инвестиции принесут мне деньги — шикарно. Если не принесут — я и не рассчитывал.

Или найм сотрудника. Он не будет, новый сотрудник, сразу жечь. От месяца до года, в зависимости от позиции, уйдет на то, чтобы он въехал и показал себя настоящего. На входе понять какой он, настоящий, практически невозможно. Поэтому стоит мысленно это время, от месяца до года, сразу исключить, выкинуть. Как будто этого человека вовсе нет. Мы его наняли и он за наши деньги учится. Этот процесс неизбежен. Это не значит, что от сотрудника ничего не надо требовать. Это значит, что от него ничего не надо ждать, и не стоит всерьез его оценивать.

Метод «бросить фишки на сукно» полезен, когда у вас много всего. Это сложная история, вы рискуете здравостью сознания, своей психикой, напрягая ее в разных ситуациях. Такая диверсификация, безусловно, игра. Постоянное переключение контекста, очень разные люди и ситуации. Если увлечься игрой, то возможны неприятные последствия. Значит, надо как-то отсекать реальность и игру. Эта граница отсечения — сукно. Фишка упала на сукно, раздался приглушенный стук. Все, она уже не твоя. Она тебе не принадлежит. Если она вернется к тебе в компании с другими — удача, радость. Но рассчитывать на это не стоит. Стоит продолжать кидать фишки.

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