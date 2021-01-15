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Число личных банкротств в России нарастает. Бизнес же банкротится реже

Число личных банкротств в России нарастает. Бизнес же банкротится реже
Иллюстрация: Pxhere.com

«Мораторий остановил волну банкротств, которую все предвещали в первые месяцы пандемии». Однако финансовых проблем у российского бизнеса становится больше.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

В 2020 г. банкротами в России было признано 119 тыс. человек — сразу на 72,6% больше, чем в 2019 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федресурса. В 94,5% случаев процедуру банкротства инициировали сами должники, в 4,6% — их кредиторы, в остальных случаях — Федеральная налоговая служба. При этом уровень погашения долгов снизился: если в 2019 г. он составлял 4,5% из 273,7 млрд руб. реестровых требований, то в прошлом году — 3,8% из 319,5 млрд руб. 

Сейчас процедура банкротства становится все более популярной среди граждан — как в связи с ростом задолженности, так и в связи с большей информированностью, говорит партнер АБ ЕПАМ Валерий Еременко. Кроме того, сама процедура личного банкротства стала дешевле, ее реклама становится более распространенной. Встречаются предложения провести процедуру только за вознаграждение арбитражному управляющему без дополнительных выплат», указывает партнер BGP Litigation Дмитрий Базаров.

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Однако процедура внесудебного банкротства, которую ввели в сентябре 2020 г., в России пока непопулярна: было возбуждено 18499 процедур, возвращено 4564 заявления, во многом в связи с ошибками граждан при подготовке обращений, а также сотрудников МФЦ при их оформлении. Возможно, внесудебная процедура востребована слабо из-за жестких критериев для должников. 

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При этом количество корпоративных банкротств падает последние годы, но в 2020 г. темпы снижения ускорились: несостоятельной была признана 9931 организация, что на 19,9% меньше показателя 2019 г. Во многом это произошло за счет моратория на банкротства, который был введен правительством с 6 апреля 2020 г. 

«Мораторий остановил волну банкротств, которую все предвещали в первые месяцы пандемии»,— считает Валерий Еременко. По его мнению, передышка позволила контрагентам договориться, за счет этого многие спасли бизнес. 

Впрочем, мораторий только растянул решение проблем во времени, и по мене снятия ограничений возникнет отложенный спрос на банкротства юрлиц, считает управляющий инвесткомпанией Proxima Capital Group Вячеслав Давыдов. О проблемах российского бизнеса говорит и рост размера долгов банкротящихся организаций: сумма требований кредиторов выросла с 1,5 трлн руб. в 2017 г. до 2,16 трлн руб. в 2020-м, при этом чаще всего корпоративные банкротства инициируют кредиторы и ФНС — в 77,1% и 13% случаев. 

Мораторий на подачу иска о банкротстве истек 7 января, с 8 января кредиторы уже могли публиковать сообщения о намерении, но пока их число невелико: с 8 по 11 января было размещено 109 сообщений, 41 из них было подано в отношении должников, которые были под защитой моратория.

Автор: Андрей Пермяков
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