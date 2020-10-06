Число личных банкротств в России выросло на две трети. Стоит ли ждать нового всплеска?
«Коронавирус стал своеобразным «спусковым крючком» — подтолкнул граждан принять решение для начала процедуры банкротства». Как пандемия увеличила число несостоятельных граждан и ИП.
За январь-сентябрь 2020 г. количество банкротств физлиц и ИП в России увеличилось на 64,9% до 77 тыс., следует из статистики проекта «Федресурс». Только в сентябре суды признали несостоятельными 12 225 человек — на 94,6% больше, чем годом ранее.
В перспективе количество банкротств будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за время пандемии. В связи с этим и в начале 2021 года можно ожидать, что число новых банкротов будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, как это происходит в последние месяцы, — прокомментировал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.
Вместе с тем снизилось количество банкротств юрлиц — из-за правительственного моратория на банкротства компаний в пострадавших отраслях. В середине сентября под действие моратория подпадали 517 тыс. юридических лиц и 1,61 млн ИП. Это примерно седьмая часть зарегистрированных в РФ компаний и около 40% индивидуальных предпринимателей.
«Люди сами заинтересованы в банкротстве». Число несостоятельных в РФ выросло в 1,5 раза
Как прогнозирует г-н Юхнин, первый всплеск числа несостоятельных граждан и организаций произойдет 6 октября, после того как истечет прежний мораторий на банкротство части компаний. Вторую волну банкротств эксперт прогнозирует уже в начале 2021 г.
Распространение коронавирусной инфекции могло, конечно, повлиять на граждан, которые и так планировали процедуру банкротства. То есть коронавирус стал своеобразным «спусковым крючком» — подтолкнул граждан принять решение для начала процедуры банкротства, в том числе как фактор неизвестности и неуверенности в завтрашнем дне, — говорит замминистра экономического развития Илья Торосов.