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Число личных банкротств в России выросло на две трети. Стоит ли ждать нового всплеска?

Число личных банкротств в России выросло на две трети. Стоит ли ждать нового всплеска?
Автор фото: Urszula . Иллюстрация: Pixabay.com

«Коронавирус стал своеобразным «спусковым крючком» — подтолкнул граждан принять решение для начала процедуры банкротства». Как пандемия увеличила число несостоятельных граждан и ИП.

#НОВОСТИ

За январь-сентябрь 2020 г. количество банкротств физлиц и ИП в России увеличилось на 64,9% до 77 тыс., следует из статистики проекта «Федресурс». Только в сентябре суды признали несостоятельными 12 225 человек — на 94,6% больше, чем годом ранее. 

В перспективе количество банкротств будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за время пандемии. В связи с этим и в начале 2021 года можно ожидать, что число новых банкротов будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, как это происходит в последние месяцы, — прокомментировал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

Вместе с тем снизилось количество банкротств юрлиц — из-за правительственного моратория на банкротства компаний в пострадавших отраслях. В середине сентября под действие моратория подпадали 517 тыс. юридических лиц и 1,61 млн ИП. Это примерно седьмая часть зарегистрированных в РФ компаний и около 40% индивидуальных предпринимателей.

«Люди сами заинтересованы в банкротстве». Число несостоятельных в РФ выросло в 1,5 раза

Как прогнозирует г-н Юхнин, первый всплеск числа несостоятельных граждан и организаций произойдет 6 октября, после того как истечет прежний мораторий на банкротство части компаний. Вторую волну банкротств эксперт прогнозирует уже в начале 2021 г.

О процедуре личного банкротства знают все больше граждан, она становится понятнее и дешевле, говорит эксперт. Всего с 2015 г., когда начала действовать процедура, несостоятельными признали больше 240 тыс. человек. Однако в среднем процедура стоит 100-200 тыс. руб., и беднейшие россияне не могут ее себе позволить. В этом году появилась возможность стать банкротом во внесудебном порядке, если долг меньше 500 тыс. руб. — в ее рамках признали банкротами всего 1993 человека.

Распространение коронавирусной инфекции могло, конечно, повлиять на граждан, которые и так планировали процедуру банкротства. То есть коронавирус стал своеобразным «спусковым крючком» — подтолкнул граждан принять решение для начала процедуры банкротства, в том числе как фактор неизвестности и неуверенности в завтрашнем дне, — говорит замминистра экономического развития Илья Торосов.

Автор: Андрей Пермяков
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