В Екатеринбурге пройдет светский прием с участием мировой звезды

Город возвращается к активности после долгих месяцев ограничений. Первые массовые мероприятия запланированы уже на апрель этого года.

Екатеринбург-ЭКСПО объявил о запуске нового проекта — «Вечера мировой музыки», в котором примут участие признанные звезды.

Уникальность проекта заключается в его нестандартном формате: это не просто концерт, а светский прием, аналогов которому нет в городе. Интерактивные локации партнеров, а также тематические и lounge-зоны в сопровождении живой музыки создадут особую атмосферу вечера, — рассказали в пресс-службе Екатеринбург-ЭКСПО.

Первый прием состоится 7 апреля, приглашенной звездой станет знаменитый итальянский соул-исполнитель Марио Бионди. Артист сотрудничал с легендой джаза — прославленным Реем Чарльзом. В Екатеринбурге исполнитель выступит впервые в сопровождении инструментального оркестра.

Мероприятие будет проходить в одном из самых больших и современных концертных залов России, который расположен в Конгресс-центре. Количество мест на мероприятии будет ограничено: 1 500 человек. После запланирован гала-ужин.

В дальнейшем «Вечера Мировой Музыки в ЭКСПО» станут серией культурных событий, где зритель получит возможность не только насладиться музыкой, но и окунуться в атмосферу светского вечера, — пояснили организаторы.

Напомним, что с весны 2020 г. массовые мероприятия в регионе были запрещены из-за пандемии коронавируса. Однако «Екатеринбург-ЭКСПО» нашел выход из положения: на площадке международного выставочного центра работал кинотеатр под открытым небом, рассказывал DK.RU.