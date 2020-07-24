Госпиталь, а теперь и кино. На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» открывают автокинотеатр

На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» начал работать кинотеатр под открытым небом.

Специально для этого на фасаде третьего павильона выставочного центра разместили экран, куда будет идти проецирование изображения, звук будет транслироваться прямо в магнитолы автомобилей. Площадка между павильонами может вместить до 98 автомашин. Генеральный директор выставочного центра Игорь Данилов рассказал:

Идея сделать кинотеатр на парковке ЭКСПО появилась давно, но были большие сомнения в части ее конкурентоспособности с традиционными кинозалами. Ситуация с пандемией и ограничениями по проведению развлекательных мероприятий заставила нас снова вернуться к этой теме и попробовать этот формат. Во-первых, мы не нарушаем санитарные требования — в машинах обычно находятся члены одной семьи. Во-вторых, мы предоставляем людям привычное и любимое ими развлечение — просмотр фильма в кинотеатре. Мы благодарны Правительству Свердловской области и Администрации Екатеринбурга за возможность реализовать этот проект.

Для посетителей автокинотеатра также будет работать летняя веранда, посетители автокинтеатра смогут заказать в машину попкорн (150 руб.), мороженое (150 руб.), бургеры (250 руб.), газированную воду, в меню автокинотеатра есть также вино.

Первые сеансы состоятся 24 июля в 22:00 и в 00:30. Зрители увидят фильмы «Зеленая книга» и «Паразиты». В ближайшие дни также покажут картины «Великая красота», «Поезд в Пусан» и «Молодость». Стоимость билетов от 490 руб. до 690 руб. с автомобиля в зависимости от дня недели и выбранного места.

Работать автокинотеатр будет каждый день. С понедельника по четверг запланирован один сеанс в 22:00. С пятницы по воскресенье будут показывать по два фильма за вечер: в 22:00 и в 00:30. В случае дождливой погоды время сеансов будет корректироваться.

Как рассказывал DK.RU, с 10 июля в «Екатеринбург-ЭКСПО» работает мобильный госпиталь для больных коронавирусом, он рассчитан на 50 коек и сейчас занят на 75%.