Смертность на максимуме, поликлиники начали запись желающих привиться. Главное о COVID-19

Поликлиники Екатеринбурга собирают анкеты горожан для бесплатных прививок. Правда, требуют справку об антителах, хотя чиновники заверяли, что это не нужно. Между тем в регионе рекорд по умершим.

В большинстве поликлиник города появился сервис для записи на бесплатную прививку от коронавируса. На данный момент привито уже больше 7,5 тыс. свердловчан, еще 6750 доз «Спутника V» регион получил накануне. Первые в очереди на вакцинацию по-прежнему — медики и учителя.

Накануне вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге сообщил, что справку об отсутствии антител предоставлять больше не нужно.

До января мы находились на этапе так называемых клинических испытаний, когда справка об отсутствии антител перед прививкой была обязательной. Сейчас мы находимся на этапе массовой вакцинации. Инструкция к вакцине «Спутник V» не предусматривает обязательную сдачу анализа на антитела. Эта норма сейчас не является обязательной. Она может быть рекомендована врачом, когда во время беседы, выяснения анамнеза становится понятно, что человек переболел респираторно-вирусной инфекцией непонятной этиологии либо коронавирусной инфекцией, — пояснил Креков.

Несмотря на это, в некоторых поликлиниках наличие такой справки является обязательным условием для вакцинации. Так, на сайте ГБУЗ ЦГБ № 2 имени Миславского сообщается:

Внимание! На данный момент подать заявку на вакцинацию могут пациенты от 18 до 60 лет не болевшие коронавирусом (строго!) и не имеющие антител.

Аналогичное требование выдвигает ГКБ №14. Таким образом, говорить о том, что прививка станет для горожан абсолютно бесплатной, не приходится.

Помимо онлайн-записи на сайтах поликлиник у горожан остается возможность записаться на прививку по телефону 122. До конца января аналогичный сервис заработает на портале госуслуг.

Начало массовой вакцинации совпало с абсолютным рекордом по количеству смертей от COVID-19. За последние сутки в Свердловской области от последствий вируса скончались 18 человек (днем раньше — 16). Общее число смертельных случаев, по данным оперштаба, достигло 1 718.

Что касается статистики заражений, то кривая постепенно идет вниз: за сутки зарегистрирован 361 новый случай COVID-19 на Среднем Урале, уточняет JustMedia.ru. Состояние 579 госпитализированных оценивается как тяжелое, 338 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 217 — на аппаратах ИВЛ. Всего с начала эпидемии заболело 63 261 свердловчан.

Как писал DK.RU, число вновь заболевших начало планомерно уменьшаться с Нового года: количество новых случаев снизилось с 400-410 среднесуточно до 360-370. Это позволило губернатору Евгению Куйвашеву принять решение о выходе всех школьников на офлайн-обучение.