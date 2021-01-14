«СOVID лезет в мозг». Переболевшие коронавирусом страдают от депрессий и провалов в памяти

Врачи разных стран признают: постковидный синдром, связанный с работой нервной системы, может развиться через месяцы после исчезновения симптомов болезни. Люди доходят до мыслей о самоубийстве.

Переболевшие коронавирусом нередко страдают от тяжелых осложнений, в том числе психологического характера. ВВС опросил тех, кто перенес вирус, и оказалось, что многие из них после выздоровления месяцами пытаются вернуть себе прежнюю жизнь.

— Это выглядит как погружение в глубокое, абсолютное равнодушие. Желаний нет вообще, и ничего не радует — ни вкусняшки, ни отдых, ни покупки, — рассказывает Екатерина, финансовый директор небольшой IT-компании из Москвы.

Женщина, переболевшая в легкой форме, говорит, что после коронавируса ей еХочется сутками лежать на диване, а мельчайшие бытовые неурядицы вызывают поток слез и огромную жалость к себе.

По ее словам, именно после выздоровления в голове появился туман и стало трудно соображать. При малейших нагрузках учащалось сердцебиение. Держалась слабость, температура 37,4, озноб и беспричинные боли в горле. Постковидный период оказался гораздо длиннее и тяжелее, чем сама болезнь. Вскоре к этим симптомам добавилась депрессия и суицидальные мысли.

В июле, наконец, я нашла нормального терапевта, и он прописал мне препарат, который пьют люди, пережившие инсульт. После него мне стало легче, и я думала, что вернусь к нормальной жизни.

Но апатия и подавленность никуда не делись. В сентябре Екатерина перенесла обычное ОРВИ, и, по ее словам, все постковидные симптомы вернулись: «Я поняла, что уже не вывожу и пошла к психотерапевту. Он диагностировал у меня депрессивное расстройство». О похожих проблемах говорят десятки других переболевших COVID-19. Московский врач Ольга Синявская рассказала, что уже на третий день болезни она поняла, что вирус «лезет в голову»:

«Довольно быстро начинается паника, страх смерти — с криками о помощи и прочим, — рассказывает она. — Либо же накатывает странное смирение с тем, что ты якобы умираешь. Пропадает желание бороться с болезнью. Затем следует очень интересное состояние — как бы полный регресс сознания. Тебя просто «рушит» куда-то в прошлое, в детство, с ощущением полной беспомощности, желания плакать. Хочется, чтобы тебя пожалели».

Если болезнь прогрессирует, то происходит полное обесценивание жизни, потеря ее смысла, глубочайшая апатия. Эти симптомы Ольга отмечала и у себя, и у своих пациентов, перенесших коронавирус. Вскоре появляются суицидальные мысли, это самая нехорошая фаза, так как внешне человек выглядит «обычно», близкие и не подозревают, что творится у него в голове.

У обратившихся к психиатру переболевших нередко находят сильное тревожное расстройство с депрессивным синдромом. Симптомы могут появиться и через месяцы после выздоровления, спусковым крючком может стать что угодно, от простуды до увеличения нагрузки на работе, возраст переболевшего при этом роли не играет.

Снижение когнитивных способностей отмечают большинство опрошенных ВВС переболевших:

После ковида у меня сильно пострадала память, — признает сотрудница института Кира. — Сначала я путала и забывала слова, не соображала, в какой последовательности что делать. Самые обычные действия: надо сначала включить чайник или сперва налить в него воду?

Есть примеры, когда депрессия и затруднение мышления сопровождались галлюцинациями. Пытаясь понять, что с ними происходит, люди объединяются в тематические группы в соцсетях и мессенджерах по всему миру. В них они делятся своим опытом болезни и лечения посткоронавирусных симптомов. Закрытое сообщество в Фейсбуке «Нетипичный коронавирус (пост ковид)» — одно из наиболее многочисленных в русскоязычном сегменте. В нем более 32 тысяч участников. Один из подразделов сообщества посвящен как раз психологическим трудностям.

«Мы не раз сталкивались с тем, что проблемы людей, страдающих от постковидной депрессии, не воспринимаются обществом всерьез, — говорит один из администраторов группы Дарья. — Некоторые коллеги, друзья и даже родственники пациентов считают, что они выдумывают трудности и переживают попусту. Поэтому для нас важно показать, что депрессия и другие последствия ковида реальны, а не надуманы».

О том, что коронавирус может вызывать психологические проблемы даже после выздоровления, говорит множество зарубежных исследований. В ноябре в авторитетном журнале Lancet была опубликована статья ученых британского Оксфордского университета, в которой они проанализировали 69 миллионов медицинских карт жителей США, более 62 тысяч из которых переболели коронавирусом.

Как показало исследование, почти каждому пятому американцу диагностировали психическое расстройство в течение трех месяцев после выздоровления. Чаще всего это была тревожность, депрессия и бессонница.

Ранее итальянские ученые из научного института в Сан-Рафаэле обследовали более 400 пациентов, перенесших ковид. Спустя месяц после выздоровления свыше 55% из них имели как минимум один психиатрический симптом.

Коронавирусная инфекция связана с широким спектром неврологических синдромов, поражающих весь нервный тракт, включая сосудистую сеть головного мозга, — говорится в октябрьском докладе группы специалистов Национального госпиталя неврологии и нейрохирургии в Лондоне.

Российские врачи тоже отмечают негативные последствия ковида для психики пациентов, однако единого мнения о том, что именно приводит к депрессии, пока нет.

По словам председателя правления Московского городского научного общества терапевтов Павла Воробьева, депрессия — лишь одно из многочисленных проявлений так называемого «постковидного синдрома», большой группы осложнений, которые наблюдаются у пациентов, перенесших коронавирус.

«Мы придерживаемся теории, что их причина — тромбоваскулит, воспаление, возникающее как некая аутоиммунная реакция на ковид, — рассказал он в интервью ВВС. — Из-за него поражается нервная ткань, в том числе и в головном мозге. Это приводит к разбалансировке всего организма. Месяц назад ВОЗ внесла «постковидные состояния» в международный классификатор болезней, говорит Павел Воробьев.

О том, что некоторые психические осложнения могут быть связаны именно с поражением микрососудов, писала в своей колонке для The Insider и врач посольства Германии в России Илона Денисенко. По ее мнению, это неврологическое заболевание (острый диссеминированный энцефаломиелит) имеет аутоиммунную природу и лечится большими дозами гормонов, иммуноглобулинами и электрофорезом. «В 5% случаев он может быть смертельным», — утверждает она.

Читайте также: Смертность на максимуме, поликлиники начали запись желающих привиться. Главное о COVID-19