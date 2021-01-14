«Вторичка дорожает быстрее». Стоимость квартир в Екатеринбурге растет каждую неделю

Рост цен на новостройки привел к тому, что покупатели переориентировались на вторичный рынок жилья. Вслед за спросом подтянулись и цены, а количество предложений резко сократилось.

Средняя цена 1 кв. м. на вторичном рынке Екатеринбурга, по данным на 12 января, составляет 79,3 тыс. руб. Об этом сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости. Рост стоимости квартир за последнюю неделю составил 0,26%. До конца января прогнозируется повышение в 1,35%.

Средний ценник на квартиры продолжает ставить новые рекорды (относительно пиковых значений в феврале 2015 г.) с темпами прироста 0,1%-0,7% еженедельно, начиная с 23 ноября 2020 г., — рассказали в УПН.

На фоне роста цен сокращается объем предложения на рынке. В базе данных УПН за четыре недели количество объектов, выставленных на продажу, уменьшилось на 9,5%. Сроки экспозиции при этом выросли до 3,5 месяцев.

По словам руководителя аналитического отдела УПН Михаила Хорькова, темпы роста цен на вторичку в конце 2020 г. в Екатеринбурге превысили темпы роста цен на новостройки:

Льготная ипотека на новостройки запустила процесс роста цен не только на новое жилье, но и на старые квартиры. С лета цены на новостройки начали стремительно расти из-за недостатка предложения и большого числа покупателей, готовых примерить на себя роль «льготного ипотечника». Уже к осени для многих покупателей покупка новостройки стала все более неочевидным решением. Этим пользуются и агентства недвижимости, которые начинают переориентировать покупателей на вторичный рынок, показывая более привлекательные ценовые варианты в готовых домах, построенных несколько лет назад. Пиковый спрос на новостройки пришелся на летний период, маятник достиг своей крайней точки и начал движение в обратном направлении. Но вторичный рынок зажат рамками жилого фонда и числом продавцов в конкретный период времени. Как результат — с него быстро вымыли самые интересные и ликвидные предложения. Выбор начал сокращаться и цены, как и на первичном рынке, начали быстро расти.

За месяц объекты в центре Екатеринбурга стали дороже на 0,2% и в среднем стоят 106 472 руб./кв. м. Для квартир первого пояса, куда относятся такие районы, как Автовокзал, ВИЗ и Юго-Запад, также характерна положительная корректировка на 1,6%. В этих районах квадратный метр вторичного жилья стоит 85 198 руб.

Цены на квартиры в Академическом, Солнечном районах, на Широкой речке и ЖБИ выросли на 1,2%, объекты здесь выставляют со средней ценой 71 229 руб./кв. м. Квартиры в отдаленных районах также растут в цене на 1,4%, квадратный метр такой недвижимости стоит 52 233 руб.

Что касается типов квартир, то «хрущевки» за месяц подорожали на 0,8% — до 67 199 руб. «Пентагоны» прибавили в цене 0,9%: квартиры в панельных девятиэтажках 70- 80-х годов постройки выставляют по 71 090 руб./кв. м. Квадратный метр в типовых домах 80-90-х годов прибавил в цене 0,6% — до 70 485 руб. Для квартир в современных домах также характерен прирост в цене на 0,6%, «спецпроекты» обойдутся покупателю по 90 812 руб./кв. м.

Для объектов различных размеров также наблюдается положительная динамика. На 1,7% до 85 165 руб./кв. м выросли цены на однокомнатные квартиры. Цена двухкомнатных объектов на сегодня — 77 612 руб./кв. м (+1,6% за месяц). Трехкомнатные объекты стали дороже на 1,2%: продать или купить такую квартиру можно по средней цене 79 146 руб./кв. м.

Ранее DK.RU рассказывал, что с лета 2020 г. количество сделок купли-продажи жилья в новостройках Екатеринбурга выросло на 35%. Ажиотажный спрос не стихал даже на волне роста стоимости квартир.