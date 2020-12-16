«Сметают квартиры по космическим ценам». Спрос на недвижимость достиг максимума

В 2020 г. рынок недвижимости Свердловской области ставит рекорды: стоимость квартир достигла пика, так же, как и количество сделок. А еще рекордными темпами растет количество ипотечных кредитов.

Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева сообщила, что с лета 2020 г. количество сделок купли-продажи жилья в новостройках Екатеринбурга выросло на 35%. Об этом она рассказала на пресс-конференции в честь 25-летия УПН.

При этом число сделок растет на фоне удорожания квартир. По данным УПН, в 2020 г. стоимость недвижимости в Екатеринбурге достигла своего максимума. По итогам 11 месяцев новостройки подорожали в среднем на 12% — до 80 тыс. руб. за кв. м.

Ажиотаж на рынке новостроек, по словам экспертов, во многом связан с введением льготной ипотеки. Как рассказывал DK.RU, ранее правительство, чтобы поддержать строительную отрасль, ввело льготную ипотеку на покупку нового жилья. Ставка по кредиту по данной программе составляет 6,5%. Однако рост цен на новостройки свел на нет выгоду от сниженной ставки по ипотеке. Илона Соболева отметила:

Такой рост цен нивелировал преимущество льготной ипотеки. После того как цены на новостройки выросли, произошло обратное перераспределение покупателей. Люди стали искать более выгодные варианты на вторичном рынке. Покупатели ищут квартиру не лучше, а дешевле, — отметила глава УПН.

Риелтор Павел Репин отмечает, что нерациональное поведение покупателей вынуждает застройщиков «переписывать» цены на квартиры по несколько раз в месяц. При этом обладатели недвижимости не думают, как и кому будут продавать объекты через несколько лет:

Цены на новостройки космические, особенно это касается компактных квартир. Например, 122 тыс./м2 за классическую 1к в глубине ВИЗа ближе к Малому конному полуострову. Через дорогу частный сектор, который расселят лет через десять, в лучшем случае. Ждать сдачи дома полгода. Но это неточно. Или другой вариант: 86 тыс./м2 за видовую «евродвушку» в 3,5 км за Объездной. Ждать год. Яхта на рендерах выглядит красиво, не спорю. Но к сроку сдачи дома ее точно не будет. Вообще ничего вокруг не будет в радиусе километра, кроме очередей вашего ЖК. Еще пример: 111 тыс./м2 за студию на Пионерке. Смотрим на аналитику УПН о достижении максимума цен на недвижимость за последние пять лет. Ничего не настораживает? Но нет, покупатель сметает все с полок за пару дней, вынуждая застройщика думать о новых заградительных ценах, раз уж первое повышение на 10-15% перед стартом продаж никого не смутило. «Железобетонные инвестиции» в недвижимость, да еще и с такой «лакомой» господдержкой — наше все. Только чур ко мне с просьбой продать-уступить подороже в 2021-2022 г. не обращаться.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин во время пресс-конференции отметил, что за 10 месяцев 2020 г. в Свердловской области выдали на 33% больше ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом, их количество достигло 46 тыс. Общая сумма всех ипотечных кредитов составила 103 млрд руб., что на 47% больше, чем в прошлом году.

Что касается вторичного рынка, то за 11 месяцев 2020 г. недвижимость там подросла в цене на 7% , сегодня средняя цена кв. м. в старом жилом фонде составляет 77,7 тыс. руб. — это максимум с 2015 г.

Квартиры в центре стоят в среднем 105 055 руб./кв. м, а на территории первого пояса обойдутся покупателю по 82 956 руб./кв. м. Квартиры во втором ценовом поясе выставляют со средней ценой 69 371 руб./кв. м. Для квартир третьего ценового пояса на этот раз также характерна положительная корректировка: квадратный метр вторичного жилья здесь будет стоить 62 517 руб./кв. м. Наименьшую положительную корректировку отмечаем для квартир в отдаленных районах , которые продают по 51 000 руб./кв. м.

Высокая активность на рынке недвижимости привела и к сокращению предложения. Только за последний месяц количество выставленных на продажу квартир в базе УПН уменьшилось на 7,7%. Всего же по итогам 11 месяцев было куплено 13% квартир, выставленных на продажу в новостройках, а на вторичном рынке объем предложения сократился почти на 40%.

В УПН полагают, что в 2021 г. объем продаж на рынке жилья снизится примерно на 10% на фоне взрывного роста в 2020 г. Сокращению сделок будут способствовать и высокие цены, которые сделают недоступной приобретение недвижимости для большой части покупателей.

При этом аналитики не видят предпосылок для снижения цен на недвижимость в будущем году, а лишь рассчитывают, что они стабилизируются.