Рынок решил: попытка регулировать цены на еду привела к сбоям в поставках

Небольшие торговые сети испытывают трудности при закупке сахара и подсолнечного масла по фиксированным ценам. Не исключено, что правительству придется уточнять условия соглашения с производителями.

У малых и средних ритейлеров возникли проблемы с закупкой сахара и подсолнечного масла по фиксированным ценам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из сетей. Производители отказываются продавать продукцию на таких условиях или игнорируют запросы, рассказал он.

После того как Путин в декабре раскритиковал правительство за рост цен, Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей продуктов питания и ритейлеров подписали соглашение, согласно которому до конца первого квартала 2021 г. подсолнечное масло должно стоить не более 110 руб. в розницу, а сахар — не более 46 руб. за 1 кг., предельные отпускные цены составляют 95 руб. и 36 руб. соответственно.

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Небольшие ритейлеры и несетевые магазины обычно закупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых не распространяются соглашения о ценах, говорит руководитель координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. Производители же в первую очередь готовы обслуживать крупных ритейлеров, а с новыми контрагентами хотят работать после заключения договора поставки, говорит эксперт.

Так, Александр Мышинский, совладелец петербургской сети «Реалъ», в которую входит более 60 магазинов, говорит, что группа «Русагро» готова продать сети по фиксированной цене всего 30 тонн сахара в квартал — это в пять раз меньше потребностей, а остальное — по 43,5 руб. за 1 кг в упаковке с доставкой. В сети «Верный» заявили, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня, а после подписания постановления о ценах никто из них не участвовал в торгах первые недели. Другие крупные ритейлеры, в том числе Auchan и X5 Retail Group, говорят, что не фиксируют сложностей с поставками сахара и подсолнечного масла.

«Русагро» отгружает клиентам сахар не менее уровня предыдущего квартала, как оговорено в соглашении, хотя группа сократила его производство на 30%, говорит гендиректор компании Максим Басов.

Проблемы несетевых магазинов и малой розницы ожидаемы, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, так как они не могут закупать объемы, достаточные, чтобы производители поставили им товар по ценам крупнейших ритейлеров. Если проблемы с закупками товаров, цены на которые регулируют, будут нарастать, правительству придется уточнять условия соглашений и указывать стоимость перевозки товаров, допускает эксперт.