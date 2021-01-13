Конструктор шаурмы и школа геймеров. 8 стартапов РФ, которые могут выстрелить в 2021 году

Российские бизнесмены запускают все больше интересных и перспективных стартапов, в числе которых и новый проект Федора Овчинникова. Список тех, за кем стоит следить и чьи акции покупать.

Самолет на водородном топливе и конструктор шаурмы: стартапы, за которыми нужно следить в 2021 году.

На какие виды бизнеса обратить внимание в 2021 году? Forbes составил список перспективных героев бизнеса российского рынка. Это восемь стартапов, за которыми стоит следить.

1. Stereo — голосовая соцсеть от российского миллиардера

Социальная сеть от основателя «дейтинговой империи» MagicLab Андрея Андреева, в которую входят Badoo, Bumble и другие сервисы знакомств, тестирует новый формат общения — только аудио. Пользователи Stereo могут участвовать в голосовых чатах, слушать сообщения от друзей или незнакомых людей между собой (в том числе знаменитостей), записывать свои «войсы» и запускать прямые эфиры в аудиоформате.

Сейчас приложение выглядит как каталог подкастов и стримов. Вместо привычных для соцсетей имен и фотографий у пользователей есть никнеймы и аватарки, которые можно модифицировать с помощью встроенных в платформу инструментов. Каждую неделю среди пользователей разыгрывают $25 000 — их получают те, чьи беседы становятся самыми популярными.

2. ZeroAvia — экологичные самолеты на водородном топливе

Американская компания ZeroAvia основана россиянином Валерием Мифтаховым в 2017 году и базируется в Калифорнии. Стартап ZeroAvia разрабатывает авиационный электродвигатель, питающийся водородным топливным элементом. Главный продукт Мифтахова — малый пассажирский водородный самолет на базе существующего серийного самолета Piper M350.

В 2020 году стартап Мифтахова привлек $21,4 млн инвестиций от спонсируемого Биллом Гейтсом фонда Breakthrough Energy Ventures, Фонда целостности экосистемы и других инвесторов. На ближайшие годы у россиянина планы по внедрению водородных самолетов в массовую авиацию. Так, ZeroAvia заключила партнерство с British Airways и получила грант в $16,3 млн от правительства Великобритании, на которые к 2023 году планирует выпустить на рынок 19-местный водородно-электрический самолет, а также модернизировать более сотни 10-20-местных самолетов, эксплуатируемых на рейсах через Азию и страны Карибского бассейна.

3. MEL Science — наборы для химических опытов дома

MEL Science — это международный проект, основанный в 2015 году россиянами Василием Филипповым и Сергеем Сафоновым. Компания зарегистрирована в Великобритании, офисы работают в Лондоне и Санкт-Петербурге. MEL Science продает наборы для химических опытов в домашних условиях и интерактивные уроки в виртуальной реальности для детей от 5 до 14 лет. Наборы (реагенты, оборудование и инструкции) и доступ к VR-составляющей продукта продаются по подписке, которая доступна в 30 с лишним странах, включая Россию. Основные продажи приходятся на США. Кроме платной части продукта, есть и бесплатная: собственные научные видео и статьи, набравшие, по данным стартапа, более 1 млрд просмотров.

В 2020 году MEL Science привлекла $14 млн от ряда международных инвесторов (Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайский венчурный фонд и др.), а годом ранее — еще $6 млн от «Яндекса», АФК «Система», TMT Investments, Digital Horizon и Phystech Ventures.

4. Loóna — приложение, которое решает проблемы со сном

Приложение для здорового засыпания Loóna придумали Сергей Гончар и Евгений Невгень — создатели всемирно известного проекта MSQRD, который был продан Facebook в 2016 году за «десятки миллионов долларов».

Loóna — это комбинация визуального и звукового ряда, игры, раскраски, медитативной музыки и аудиоисторий, которые помогают пользователю настроиться на спокойный лад и быстро заснуть. Приложение вышло на платформе iOS на английском языке в начале 2020 года. Сейчас, по словам Невгеня, у Loóna уже «сотни тысяч пользователей» и проект начал генерировать выручку (точных цифр он не раскрывает). Инвесторами в Loóna выступают сами сооснователи MSQRD, а также ряд венчурных фондов из Долины и бизнес-ангелов, включая модель, филантропа и инвестора Наталью Водянову. Водянова также партнер Невгеня по инвестициям во Flo и благотворительной платформе Locals.org.

Благодаря Loóna Гончар и Невгень с партнерами получили титул бизнесменов года на премии российской версии журнала GQ «Человек года».

5. «Денер 42» и «Дринкит» — шаурма и кофе-конструкторы от Федора Овчинникова

«Денер 42» и «Дринкит» — новые стартапы внутри компании «Додо Пицца» Федора Овчинникова. Экспериментальная кофейня «Дринкит» открылась летом 2020-го в бизнес-центре на «Автозаводской», первая донерная запустилась в декабре.

И кофейня, и донерная будут работать по принципу конструктора: скачав приложение, пользователь может собрать собственные кофе или шаурму из предложенных ингредиентов и заказать их к определенному времени.

6. Legionfarm — прокачка геймерских скилов за деньги

Legionfarm — это стартап по повышению геймерских навыков в видеоиграх, который собрал более $1,6 млн инвестиций, прошел акселерацию в Y Combinator и нащупал эффективную бизнес-модель, которая приносит несколько миллионов долларов выручки в год. Основателя стартапа, 28-летнего Алексея Белянкина, хвалят и даже сравнивают с Илоном Маском инвесторы по обе стороны океана.

Поклонниками стартапа стали сооснователи одной из самых влиятельных в игровой индустрии компаний — стриминговой платформы Twitch. Один из них, Кевин Лин, является ментором проекта, а другой, CEO Y Combanitor Майкл Сайбел, хвалил Legionfarm в комментарии коллегам из американского Forbes.

Сам Белянкин смело рассуждает о революции в индустрии видеоигр, которую может совершить, и строительстве компании-«единорога» — проекта с оценкой от $1 млрд.

7. StudyFree — платформа для поступления в зарубежные вузы

StudyFree — это онлайн-платформа, которая помогает поступать в зарубежные университеты и получать там стипендию. Пользователи StudyFree могут пройти тест на сайте, оценить свои шансы на поступление и получить рекомендации по улучшению портфолио. StudyFree предоставляет доступ более чем к 90 000 программ со стипендиями, пошаговый план действий с актуальными дедлайнами, примеры всех документов и видеоинструкции для подготовки. Кроме того, на платформе можно найти личного ментора, волонтерские и краткосрочные бизнес-программы. В последнем направлении StudyFree сотрудничает, например, с Airbnb, Skyeng, AIESEC, Puzzle English, MBA Consult и другими компаниями.

Стартап основала россиянка Дарья Крошкина в 2018 году, которая раньше сама получила несколько грантов и стипендии на сумму более $100 000, бесплатно училась в Испании, Китае и США и работала в инвестиционном банке Сингапура.

Сегодня, по данным сайта, на платформе зарегистрировано около 40 000 пользователей, поступившие клиенты получили гранты на сумму более $4 млн. В 2020 году проект попал сразу в два американских акселератора (TechStars NYC и Berkeley SkyDeck) и вышел в шесть новых стран. Компания зарегистрировала американское юрлицо и работает, в том числе, в Бразилии, Индии, Кении, Нигерии и ЮАР.

В апреле 2020 года StudyFree стал победителем международного конкурса стартапов Seedstars и получил $500 000 инвестиций, а в августе привлек еще $600 000 от фондов Acrobator VC и Seedstars, акселераторов Techstars NY и Berkeley SkyDeck и других инвесторов.

8. «Отдам даром» — приложение для бесплатного обмена вещами

«Отдам даром» — это проект для обмена одеждой, бытовой техникой и другими вещами без денег. Его основали три белоруса: Сергей Лепченков, Сергей Стасилович и Артем Артемюк.

Стартап вырос из сообществ «Отдам даром» в социальных сетях, где люди могли обмениваться вещами. Затем появилось мобильное приложение, в котором роль денег играла так называемая карма — внутренняя валюта, которая позволяла контролировать равноценный обмен вещами.

Приложение работает по принципу аукциона. Первый человек, заинтересовавшийся вещью, предлагает 0 «карм», следующий — одну «карму» и так далее. Перед тем как попасть в маркетплейс, предметы проходят модерацию — отфильтровываются наркотики, сигареты, алкоголь, оружие и другие вещи, которым здесь не место. В процессе проверки используются технологии машинного обучения. Зарабатывает стартап на рекламе внутри приложения и донатах от пользователей.

«Отдам даром» стал победителем международных стартап-конкурсов Minsk Venture Day и SeedStars, а в конце 2019 года попал во всемирно известный акселератор Y Combinator. Основатели переехали в Кремниевую долину, дали стартапу второе, международное название GiveAway и надеются, что новые связи помогут «Отдам даром» превратиться в полноценный международный бизнес.

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