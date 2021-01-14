В образовании сложилась анекдотичная ситуация: «Я не знаю решения, но восхищен проблемой»

Все участники образовательного процесса уверены: без посещения школы обучение невозможно, но что делать, если дистант будет перманентно возникать в нашей жизни?

В 2020 г. студентов и школьников во многом насильственно погрузили в среду дистанционного обучения. И хотя дистант появился в нашей жизни внезапно, он рискует остаться с нами надолго. Уже сейчас министерство просвещения задумывается над тем, чтобы часть учебной программы на постоянной основе проходила онлайн.

Какие плюсы и минусы у этой формы обучения и почему так сложно было на нее перейти, DK.RU рассказали сами педагоги.

Лариса Кулькова, директор екатеринбургской гимназии № 9:

— Я не устану повторять, что образование — привилегия, а вот научение может быть массовым. Образование очень избирательно и индивидуально — в зависимости от запросов и возможностей семьи, научение же, достижение определенного уровня грамотности — это общедоступный и массовый продукт.

Дистант, онлайн-образование — это всего лишь способ обучения, инструмент. Само образование, по сути, остается прежним, тем же, что и в офлайн. Даже в доковидные времена у нас были люди, которые не могли приходить в школу в силу определенных обстоятельств, они и раньше занимались онлайн, а уровень знаний их был ничуть не ниже, чем у школьников, которые учатся в классах.

Учеба через интернет совсем не означает, что знания будут хуже. Нельзя говорить, что дистант — абсолютное зло, это всего лишь механизм. И очень хорошо, что в такой критической ситуации, как пандемия, у нас оказался такой инструмент в руках, потому что в ином случае процесс обучения замер бы, а это очень плохо.

Смысл образования состоит в систематическом подходе. Мы должны всегда тренировать интеллект, это как в спорте: та часть, над которой ты регулярно работаешь, выглядит лучше всего, но стоит прервать тренировки, как наступают изменения. Так же и с обучением. Вспомните, какими дети приходят в школу в сентябре. Приходится 3-4 недели разгоняться, даже если речь идет о самых талантливых детях. Так что прерывать процесс образования нельзя. Пусть лучше оно присутствует в нашей жизни в виде дистанта, хотя бы так.

Несомненный плюс дистанта в том, что он позволяет продолжать обучение, когда очно учиться невозможно. А на все минусы дистанта накладывается еще один большой плюс — освоение новых навыков как старшим поколением, так и младшим. В процессе такого «Образования 4.0» учителя нередко обращались к ученикам с просьбой помочь решить технические проблемы, настроить компьютер, педагоги покупали современные смартфоны, чтобы поддерживать связь с учениками в мессенджерах, в итоге происходило взаимное обогащение.

Очень большой минус дистанционки в том, что дети вырваны из живого общения. Тут я поддержу всех родителей. Детям общение необходимо как воздух. Если живого общения нет, они уходят в интернет, а там не общение, а лишь коммуникация.

Второй минус дистанта заключается в том, что часто при обучении онлайн взрослый учитель не может дать обратную эмоциональную связь ученику. Нет того движения глаз, тела, нет языка жестов и энергетического обмена, которые присутствуют в классе. Это мешает и учителям, и ученикам, в итоге дети зачастую выключают звук или видео. Искусственность в онлайн-обучении раздражает.

При этом, как бы мы ни критиковали дистанционное обучение, это часть нашей реальности. Сейчас это очень конфликтная среда, но важно научиться организовывать работу и договариваться всем участникам процесса.

Я прекрасно понимаю сложность ситуации, когда в семье есть трое или четверо детей-школьников, а квартира двухкомнатная и все вынуждены как-то учиться и отвечать в зум педагогам. В каждом отдельном случае нужно решать вопрос индивидуально.

Мы все оказались в ситуации, когда нам приходится бежать впереди паровоза. Как в том анекдоте: «Я не знаю решения, но я восхищен проблемой». У всех срочно наступил дистант, а мы не были готовы.

Наши школьные программы обучения не адаптированы к онлайн, и учитель 45 минут в зуме ведет урок так же, как делал это в классе. Педагогов тоже можно понять, все они стремятся выполнить учебные планы, это ведь в том числе и вопрос оплаты преподавательского труда. И как успеть в онлайне провести то же самое количество часов, что и в классе? Это колдовство. Это педагогический, человеческий и управленческий талант.

Третий момент — высокая ответственность родителей за организацию рабочего дня ребенка. Учителя прийти домой не могут, они могут лишь составить расписание онлайн-уроков с учетом особенного режима, а организовать рабочий процесс должен родитель.

Родители часто задают вопрос: «А почему я должен это делать? Учителя за это получают деньги, пусть они этим и занимаются». Нет. Ответственность за организацию учебного процесса, ответственность за ребенка лежит на семье. И дистант как раз дает нам шанс напомнить об этом родителям.

Можно спорить и дискутировать со мной, но я уверена, что ключевым является навык взаимодействия со взрослым, который прививается в семье. Если дома есть культура выстраивания отношений со взрослым, то хорошо, ученик будет и в школе, и на дополнительных занятиях, и в секции заниматься. И на дистанционке. А если этой культуры нет, то все остальное вторично.

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Родителям, у которых дети учатся в школе, и родителям, у кого дети еще маленькие, нужно задуматься над тем, что перекладывание проблемы с одних плеч на другие ни к чему не приводит. Смысла ругать учителей нет. Вообще говоря, очень важно родителям объяснить, что они, и только они, ответственны за ребенка.

Сейчас дистант страшно ругают, но мне кажется, это во многом демонизированные вещи.

Принято считать очень вредным, когда ребенок находится один на один с компьютером в процессе обучения. Но в окружении каждого из нас есть истории, когда собственный ребенок или ребенок знакомых ходит в школу, сидит на уроке, смотрит в потолок, а толку от этого никакого, хотя на него смотрит учитель и призывает: «Сидоров, смотри на меня! В окно будешь смотреть после моей смерти!».

Опять же все зависит от ученика, как он использует ресурсы и возможности. Старшеклассникам, которые четко знают, какие цели перед ними стоят, на дистанционке может быть даже проще.

Конечно, школа без детей невозможна, это противоестественная вещь. И социализация без школы невозможна, важен факт живого общения. Но не будем забывать, что средний возраст учителей — 52 года. Например в нашей гимназии все педагоги первую четверть держались, не болели, а после первых каникул у меня не вышло 12 учителей. На восстановление им требуется в среднем месяц-полтора. Если мы не будем их беречь, кто будет учить детей? Это вопрос социальный и этический. Поэтому лишний раз лучше провести занятие онлайн, чем остаться без учителя на несколько месяцев.

Елена Николаева, старший преподаватель кафедры социальной психологии Гуманитарного университета, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги:

— Я 20 лет проработала в высшей школе, почти 10 лет в общеобразовательной, так что могу судить о дистанте не понаслышке. Что касается реформы образования, то оно не может быть застывшим. Меняется общество — меняется система образования, по-другому быть не может.

Вопрос цели образования тоже очень интересный. А зачем оно вообще нужно? Цель общего образования — сделать человека максимально адекватным к наибольшему числу социальных ситуаций.

Если говорить о плюсах дистанта, то с помощью онлайна облегчился доступ к знаниям. На курсы обучения в Москву не наездишься, за границу — тем более, а дистант дает возможность учиться на определенных образовательных платформах, более того, у конкретного человека. Это безусловное благо, которым стоит пользоваться.

Что касается минусов, то я бы выделила два самых опасных. Первое — отсутствие практических навыков в различных сферах. Практический навык — это не только умение пользоваться линейкой и писать буквы. В принципе, на дистанте это можно делать, но кто будет проверять?

Чтобы понять, что такое отсутствие практических навыков, приведу показательный пример, о котором мне рассказала знакомая. Она сидела дома с двухлетним внуком, они смотрели в окошко и мальчик увидел собаку. Они наблюдали за собакой с высокого этажа, и мальчику захотелось увидеть животное поближе. Поэтому он провел пальчиками по стеклу так же, как проводит по экрану смартфона, чтобы увеличить картинку.

То есть с уходом в цифру у нас пропадает такой практический навык, как просто подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть предмет. Если ребенок учится в планшете, подходить к предмету ему не нужно, достаточно провести пальчиками по экрану. И таких практических навыков очень много.

Вторая большая проблема дистанционного обучения — это невероятная монотония. Думаю, что этот вопрос, а также последствия монотонии еще не до конца изучены. Только представьте, человек сидит и смотрит в экран. Какой бы ни был компьютер, все равно это небольшой экран, ограниченная картинка. Звук идет из экрана, одноклассники — там же. Презентации, которые дает преподаватель, тоже обычно выполнены в одной манере. И все это — монотонность. А что происходит по окончании урока? Ребенок 45 минут смотрел в экран, потому что шел урок, а когда урок закончился, он повернулся к другому экрану.

То есть мы столкнулись с сенсорной монотонией, в результате которой дети стали просто выключаться из процесса: они смотрят в экран, но не слышат и не видят. Чтобы взрослым стало понятнее, вспомните, сколько раз вы встаете и наливаете себе чай, когда смотрите часовую лекцию?

Во время дистанта для студентов пары были перенесены в онлайн. Причем занятия длились ровно столько, сколько и в офлайн, то есть 1,5 часа. Но степень утомления от сидения в аудитории и от прослушивания лекции онлайн совершенно разная. То же самое с уроками по 45 минут.

Но есть приемы психопрофилактики и психогигиены монотонии. После 45 минут или 1,5 часов смотрения в экран нужно встать и развернуться спиной к экрану, переключить внимание на что-то другое.

А что делают дети, когда заканчивается онлайн-урок? Они открывают новую вкладку, заходят во ВКонтакт или начинают смотреть в телефон. А нужно встать и выйти из помещения, где вы смотрели в экран.

Еще одна проблема — уроки идут по расписанию в первой половине дня, когда родители на работе, то есть ребенок находится наедине с компьютером — это несерьезно, он не будет учиться. Ни ученик начальной школы, ни подросток, ни ученик старшей школы.

Получается, что государство, которое вводит обязательное дистанционное обучение, должно сказать: «Уважаемый родитель, ты должен уволиться, чтобы следить за ребенком». Либо государство должно закладывать деньги на специального человека. Причем бабушка, которая в соседней комнате варит обед, не подойдет на эту роль.

Сегодня точно можно сказать, что мы оказались не готовы к дистанционному обучению, и в ближайшие годы система образования решить эту проблему не сможет.

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