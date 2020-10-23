«Не надо путать позитивное мышление и оптимизм с жизнерадостным идиотизмом»

На встрече в рамках проекта «Умная Среда» поднималась тема взрослых и детей. Ее участником стала Екатерина Сибирцева, она рассказала, нужно ли воспитывать детей и как стать хорошим родителем.

Екатерина Сибирцева, заместитель мэра Екатеринбурга по социальной политике, бывший начальник управления образования администрации Екатеринбурга:

— Мне кажется, нет мира детей и мира взрослых. Мы все были детьми, выросли из этого мира, но он остался с нами. У каждого человека есть свой мир ребенка, который, безусловно, оставляет отпечаток на всей дальнейшей жизни, к этому внутреннему ребенку мы постоянно возвращаемся.

Я часто встречаюсь с родителями, которые стараются методично причинять ребенку счастье. Ну нельзя заставить ребенка читать книги, можно сесть с ним рядом и читать, а заставить полюбить чтение не получится. Осознанный родитель — более понимающий, его задача передать эту осознанность, научить ребенка быть счастливым. Легко учить ребенка и ходить по кружкам, если он одаренный. А если у ребенка, например, ДЦП, как его научить быть счастливым? Как его научить быть осознанным и приспособленным к этому миру? И тут вопрос о том, какое высшее образование получит ребенок и получит ли вообще, уже не так важны. Рано или поздно, если у ребенка есть надежный партнер в лице родителей, он раскроет все свои таланты.

Не надо воспитывать детей, нужно воспитывать себя, потому что именно личный пример формирует в детях базовый нравственный алгоритм. Ценности у ребенка формируются независимо от того, вкладываешь ты в него их или нет. Это все происходит невербальным образом и транслируется на подкорку. До семи лет формируются все базовые ценности и понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. Если в родителях нет этого духовного и нравственного базиса, то ребенок останется пустым, а очень важно, чтобы сосуд души ребенка был чем-то наполнен. Бесполезно учить его быть честным, нужно самим быть честными, и тогда ваши дети последуют вашему примеру. Академик Сахаров сказал когда-то крайне важную вещь: «В итоге нравственный выбор оказывается и самым выгодным».

К сожалению, детям часто не о чем поговорить с родителями. Причем речь идет о детях самого разного возраста. Я видела, как трехлетний ребенок не разговаривал с родителями, хотя у них благополучная семья. И потом эти же родители говорят: «Вы знаете, после того, как ребенок пошел в детский сад, у него началось такое бурное развитие — он и разговаривает, и играет, и танцует, и все ему интересно». Ну, конечно, потому что до трех лет у него гаджет из рук не отбирали и он коммуницировал с телефоном или телевизором, а в садике других детей увидел и начал говорить.

У родителей есть не так много времени, чтобы стать авторитетом для ребенка. Если этого не сделать, то природа не будет терпеть пустоты, в подростковом возрасте место авторитета обязательно кто-то займет, и хорошо, если это будет умный взрослый. Но может быть, это будет отрицательный персонаж или группировка сверстников.

Чтобы стать авторитетом для ребенка, важно его услышать. Потому что когда даже самые колючие, самые сложные дети ведут себя плохо — это не их позиция, это они взрослого проверяют. Своими провокативными действиями ребенок показывает нам то, чего зачастую мы сами не видим. У меня были сложные периоды в отношениях со своими детьми и я пришла к выводу, что дети нам даются, чтобы мы воспитали себя. Если слышать ребенка и давать ему то, что он просит, то все получается.

Базовая родительская функция — обеспечить ребенку безопасность. Если он знает, что может прийти к родителям в любой ситуации, в любом состоянии, это очень ценно. Конечно, на этом пути дети допустят массу ошибок. И важно принимать ребенка со всеми его ошибками и научить его жить с тем, что есть.

Для ребенка нет ничего лучше похвалы и уважения. Девиз Макаренко: «Как можно больше требовательности к ученику, как можно больше уважения к нему» — эти две вещи в конечном итоге определяют образовательные и воспитательные результаты.

Позитивное мышление важно, но не надо путать оптимизм и позитивизм с жизнерадостным идиотизмом. Если научим детей отделять одно от другого, будет замечательно. Мир — это не Инстаграм, не социальные сети, а то, бывает, почитаешь ленту в Facebook, посмотришь Инстаграм, а там у людей вон что происходит, а у тебя — вот что. И важно ребенка научить различать эти вещи.

Советов, как быть правильным родителем, раздают везде много, и советы эти вызывают массу вопросов. Например, в год обязательно нужно научить ребенка кубикам Зайцева или обязательно отдать его в школу развития, а если уж в пять лет ребенок не посещает три кружка, то ему вообще никогда не стать счастливым. И я часто встречаюсь с родителями, которые травмированы ощущением, что они плохие, потому что не водят ребенка в кружки три раза в неделю.

Всем нужна любовь. Любой ребенок пытается привлечь внимание взрослого, чтобы тот продемонстрировал ему любовь, но выбирает для этого разные сигналы. Маленькие дети до года используют плач, подросток так действовать не будет, он будет использовать агрессию. Но нужно понимать, что такое поведение — это попытка выстроить диалог со взрослым.

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Материал написан по мотивам выступления Екатерины Сибирцевой в рамках проекта «Умная Среда».