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Международные рейсы в Европу из Кольцово планируют запустить к лету 2021 г.

Международные рейсы в Европу из Кольцово планируют запустить к лету 2021 г.
Иллюстрация: Кольцово

Болгарские и чешские авиакомпании предпринимают множество усилий, чтобы вернуться в расписание уральского аэропорта. С весны 2020 г. в столице Урала приостановлено международное сообщение.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Аэропорт Кольцово может возобновить международные перелеты в первом полугодии 2021 г. Об этом Ura.ru рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

На данный момент иностранные перевозчики ведут переговоры о восстановлении прямых перелетов между уральской столицей и европейскими городами:

Иностранные авиакомпании настроены на полеты из Екатеринбурга, о чем они дали понять Уральской ассоциации туризма. Последние месяцы мы ведем интенсивные переговоры с партнерами. Это европейские компании, в частности, болгарские и чешские. Также планируется возвращение одной авиакомпании из ОАЭ и двух из Юго-Восточной Азии.

В частности ведутся переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Прагой:

С лета также планируем чартерное сообщение с болгарским городом Варной, а также полеты в одну из прибалтийских стран.

Между тем в Кольцово не торопятся анонсировать восстановление международного авиасообщения. В пресс-службе аэропорта сообщили, что точных договоренностей еще нет:

Аэропорт постоянно работает над расширением маршрутной сети, ведет переговоры с различными, в том числе иностранными, авиакомпаниями. Говорить сейчас о конкретных планах преждевременно, поскольку международное авиасообщение из Екатеринбурга остается закрытым.

Напомним, что международное авиасообщение из аэропорта Кольцово было приостановлено еще весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Когда эпидемиологическая ситуация начала меняться, российские власти разрешили полеты за рубеж из нескольких аэропортов России, однако Кольцово в этом списке не было.

Евгений Чудновский, глава «Аэропортов регионов», в который входит Кольцово, отмечал, что сам холдинг, компания «Уральские авиалинии» и губернатор Свердловской области предпринимают множество усилий для открытия международного сообщения, однако до сих пор разрешения на международные полеты получить не удалось, рассказывал DK.RU.

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров ранее отмечал в беседе с Profi.Travel , что запрет на полеты за границу из Кольцово вызывает недоумение.

Автор: Екатерина Тарханова
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