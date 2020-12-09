«Это несправедливо». Международное авиасообщение из Кольцово не возобновят до 2021 г.

Сейчас уральцы вынуждены летать на отдых за границу через Каз­ань, Ростов-на-Дону, Москву или Санкт-Петер­бург. При этом стоимость путевок выросла на 40% по сравнению с прошлым годом.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что туроператоры не ожидают открытия аэропорта Кольцово для зарубежных рейсов до 2021 г.

Это колоссальная проблема и для туристов, и для нашего туристического рынка, так как Екатеринбург — центр федерального округа с 12-миллионным населением.

Он добавил, что границы некоторых стран могут остаться закрытыми до сентября следующего года, речь идет о европейском направлении.

По словам Михаила Мальцева, с возобновлением международного сообщения могут возникнуть проблемы не только из-за ситуации с коронавирусом, но и из-за отсутствия сильного лобби.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказывал, что обращался к федеральным властям с просьбой возобновить полеты за границу из Кольцово, однако Роспотребнадзор и Росавиация не дали допуск на прямое международное авиасообщение, сообщал DK.RU.

Евгений Чудновский, глава «Аэропортов регионов», в который входит Кольцово, отмечал, что сам холдинг, компания «Уральские авиалинии» и губернатор Свердловской области предпринимают множество усилий для открытия международного сообщения, однако до сих пор разрешения на международные полеты получить не удалось.

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров ранее отмечал в беседе с Profi.Travel , что запрет на полеты за границу из Кольцово вызывает недоумение:

Я не вижу, чтобы Екатеринбург как-то выделялся среди других городов по статистике заболевших. Возможно, это решение связано с компаниями, которые владеют авиаузлами. Но даже с этой точки зрения Кольцово выглядит предпочтительнее аэропорта Курумоча (Самара), который тоже входит в «Аэропорты регионов». Пассажиропоток Самары существенно уступает столице Урала. Плюс, в Екатеринбурге базируются «Уральские авиалинии», и это решение не дает им возможности полноценно летать за границу. Это несправедливо.

Михаил Мальцев также добавил, что стоимость туристических путевок для уральцев выросла на 40% по сравнению с прошлым годом. Если в 2019 г. путевка за границу вместе с перелетом на одного человека стоила около 50 тыс. руб., то в 2020 г. средняя стоимость туров составляет 70 тыс. руб. Подорожание связано в том числе с тем, что уральцам приходится путешес­твовать за границу через Каз­ань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петер­бург, где аэропорты могут отправлять и принимать зарубежные рейсы.

Увеличение среднего чека также связано с тем, что на данный момент среди туристических стан открыты традиционно дорогие направления — Куба, ОАЭ и Мальдивы. Что касается Турции, то туристические путевки в эту страну также подорожали, поскольку не все отели готовы принимать гостей и номерного фонда не хватает.