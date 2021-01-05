В 2021 году скупаем евро и присматриваемся к рупии. Как сберечь рублевые накопления

В новом году европейская валюта останется стабильно растущей. Но стоит обратить внимание и на традиционно экзотичные для россиян варианты, которые могут принести неплохие проценты.

Лучшей иностранной валютой для сбережений в новом году будет евро, уверен эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он пояснил «РИА Новости», что в новом году европейская валюта будет расти за счет динамики восстановления экономики ЕС.

Динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро, — говорит он.

Также для сбережения накоплений разумно будет использовать юань и иену, эти резервные валюты имеют среднесрочный потенциал. Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия. Зельцер подчеркивает, что Индия за счет эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Но эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.

При этом эксперт не умаляет перспективы национальной валюты. Как считает Зельцер, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого должны сложиться определенные условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.

«Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля», — заключил Зельцер.

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