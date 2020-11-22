«Юань станет резервной валютой быстрее, чем все считают». Зачем вкладываться в Китай

Финансист, миллиардер Рэй Далио уверен, что результаты выборов президента в США никак не повлияют на ситуацию на валютном рынке. Юань будет расти, в экономику Китая начнут вкладывать все больше.

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио уверен, что сегодня значительную часть инвестиционного портфеля нужно держать в китайских активах. Вложения в Китай вырастут, ведь инвесторы столкнутся с необходимостью диверсификации активов, уверен эксперт. И это произойдет в любом случае, чем бы ни закончились выборы в США.

Далио объяснил, что, независимо от того, кто победит на американских выборах, в США дефицит средств продолжит расти и страна будет увеличивать госдолг. А поскольку у инвесторов во всем мире уже слишком много облигаций США, они начнут диверсификацию — в частности, за счет увеличения инвестиций в Китай.

От такого притока капитала выиграет валюта Китая — юань, который очень быстро может стать резервной валютой, быстрее, чем можно было предположить.

Я не верю, что юань быстро станет жизнеспособной резервной валютой. Но я верю, что это произойдет намного быстрее, чем кто-либо ожидал, — сказал Далио.

В октябре основатель хедж-фонда рассказал в интервью CNBC, что юань могут начать активнее использовать за пределами Китая, потому что доллар США и другие основные резервные валюты страдают из-за слабой экономики.

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